Erfinder des Pulsmessers plant mit 87 neues Start-Up

Der 87-jährige Toni Huber erfand einst das erste tragbare Pulsmessgerät. Nun plant der Schweizer Tüftler trotz seines Alters die Gründung eines neuen Start-ups.

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Der 87-jährige gelernte Elektromechaniker Toni Huber hielt bereits in den 1970er-Jahren das US-Patent für das erste tragbare Pulsmessgerät. Weder die Uhrenindustrie noch andere Branchen zeigten damals Interesse an seiner Entwicklung, weshalb der finanzielle Erfolg ausblieb und ihm schätzungsweise 300 Millionen entgingen. Das Patent lief ab, bevor Fitnessuhren Jahre später zu einem Milliardenmarkt wurden. Huber bezeichnet sich selbst zwar wirtschaftlich als gescheitert, seine Ideen sieht er jedoch keineswegs als Fehlschlag.

Pionierarbeit in der Sportmedizin

In der Sportmedizin leistete der Langenthaler bedeutende Pionierarbeit. Prominente Sportler wie der dreifache Formel-1-Weltmeister Jackie Stewart und Niki Lauda nutzten seine Entwicklungen zur Pulskontrolle auf einem Fahrrad-Ergometer. Trotz fehlender breiter Anerkennung gibt der Tüftler nicht auf und plant nun die Gründung eines weiteren Start-ups.

Neues Projekt namens Neurostar

Gemeinsam mit der Berner Fachhochschule entwickelt Huber die Erfindung "Neurostar". Das Gerät dient als Heimtraining zur Verbindung von Bewegung mit Merkaufgaben, um präventiv dem kognitiven Abbau im Alter entgegenzuwirken und schwere Verläufe von Demenz hinauszuzögern. Unterstützt wird der Familienvater dabei von seiner Ehefrau, mit der er seit 61 Jahren verheiratet ist. Sein Ziel ist es, eine Arbeitsgrundlage für jüngere Generationen zu schaffen.