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Peinliche Panne

Darum sorgt dieses Trump-Foto für Aufregung

Donald Trump und Xi Jinping stehen vor einem Flugzeug auf rotem Teppich, Text "Only Trump" darüber.
© truthsocial.com/@realDonaldTrump
Nach dem Washington-Besuch von Chinas Präsident Xi Jinping sorgt ein Bild für Aufsehen. Donald Trump soll einen peinlichen Moment auf seiner Plattform Truth Social heimlich geschönt haben.
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USA. Donald Trump gilt als großer Fan von Künstlicher Intelligenz. Nun gibt es Hinweise darauf, dass der US-Präsident ein Foto von sich und Chinas Staatschef Xi Jinping auf seiner Plattform Truth Social massiv mit KI verändert hat.

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Spott für den US-Präsidenten

Der Vorfall ereignete sich auf dem Militärflughafen Joint Base Andrews nahe Washington. Trump und Xi standen vor dem chinesischen Regierungsflieger, als ein Kampfjet über sie hinwegflog. Während der chinesische Präsident den ohrenbetäubenden Lärm unbeeindruckt hinnahm, verzog Trump sein Gesicht schmerzverzerrt. Zahlreiche Fotografen und der Livestream des Weißen Hauses hielten die Szene fest. In den USA erntete Trump dafür viel Spott. Talkshow-Host Jimmy Fallon (52) scherzte etwa: "Es sieht aus, als hätte er gerade seine Zustimmungswerte gesehen." Diese befinden sich aktuell auf dem tiefsten Stand seiner politischen Laufbahn.

Experten bestätigen den Fake

Als Reaktion auf die Häme postete Trump auf Truth Social eine Version des Bildes, auf der sein Gesichtsausdruck völlig entspannt wirkt. Laut Datenforensiker Matthew Stamm von der Drexel University weist diese Aufnahme jedoch mit "hoher Sicherheit" Spuren auf, "die von generativer KI hinterlassen wurden", wie er der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Auch weitere Wissenschaftler, die in US-Medien zitiert werden, sind sich sicher: Trumps Social-Media-Abteilung hat bei diesem Bild getrickst.

Donald Trump und Xi Jinping stehen vor einem Flugzeug auf rotem Teppich, Text "Only Trump" darüber.
Ließ Trump dieses Bild mit KI verändern? © truthsocial.com/@realDonaldTrump

Weitere Details wurden verändert

Die Manipulation beschränkt sich offensichtlich nicht nur auf das Gesicht des US-Präsidenten. Auf dem überarbeiteten Bild trägt er einen einfarbig blauen Schlips und lediglich einen Handschuh. Auf den Originalaufnahmen der Medien ist er hingegen mit einer gestreiften Krawatte und zwei Handschuhen zu sehen.

Selbst Details im Hintergrund stimmen nicht mehr überein, so passen etwa die Schuhe einer Frau nicht zu den echten Bildern. Das Weiße Haus äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

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