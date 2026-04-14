Mysteriöse Kreatur aus Venedigs Lagune gefischt

In der Lagune von Venedig sorgte ein riesiger Fischkadaver für einen Feuerwehreinsatz. Ein Taxi-Boot-Fahrer entdeckte das tote Tier im Canale Fasiol, wo es die Schifffahrt massiv behinderte.

Ein ungewöhnlicher Fund hat am Samstag in der Lagune von Venedig für Aufsehen gesorgt. Ein Taxi-Boot-Fahrer entdeckte im „Canale Fasiol“ nahe der Insel Sacca Sessola einen treibenden, großen Fischkadaver und löste damit einen Einsatz der Feuerwehr aus. Das tote Ungetüm erwies sich nicht nur als tierische Kuriosität, sondern auch als echtes Hindernis für die Schifffahrt.

Wie mehrere italienische Medien berichten, wurde der massive Fischkadaver am Samstag gegen 14:00 Uhr im Navigationskanal gesichtet. Der Fahrer eines Wassertaxis verständigte daraufhin die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Lagunen-Feuerwehr rückten an, um den im Wasser treibenden Fisch zu bergen. Vor Ort wurde der große Mondfisch mit einem Haken fixiert und anschließend an der Seite eines Löschboots befestigt.

Bergung mit mechanischem Greifer

Die Bergung war notwendig, da der Kadaver im „Canale Fasiol“ die Schifffahrt behinderte. Danach wurde er zur Anlage des Entsorgungsunternehmens Veritas gebracht. Dort wurde der Fisch mithilfe eines mechanischen Greifers aus dem Wasser gehoben und anschließend fachgerecht entsorgt. Für die Lagune ist ein solcher Fund gar nicht so ungewöhnlich, wie man im ersten Moment vielleicht glauben möchte.

Kein seltener Fund in VenedigDer Fund reiht sich in eine Serie ähnlicher Beobachtungen ein. Erst Ende März war ein lebender, rund zwei Meter langer und über 200 Kilogramm schwerer Mondfisch in der Nähe der Isola delle Grazie gesichtet worden. Damals begleiteten Ruderer das Tier, um es vor schnellen Booten zu schützen. Experten zufolge ist die flache Struktur des Gewässers jedoch kein geeigneter Lebensraum für diese Meeresriesen.