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Preiserhöhung

Netflix erhöht die Kosten für alle Abos

Hand hält Fernbedienung vor Fernseher mit Netflix, Apple TV, Disney+ und Spotify Apps auf dem Bildschirm.
© Getty Images
Netflix-Kunden in Österreich bekommen derzeit unliebsame Post, denn der Streaming-Riese zieht die Preise an. Wer weiter schauen möchte, muss der Erhöhung aktiv zustimmen.
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Zahlreiche österreichische Netflix-Nutzer erhalten derzeit Post vom Streaming-Anbieter. Darin kündigt das Unternehmen eine Preiserhöhung in wenigen Wochen an. Sämtliche drei hierzulande verfügbaren Abo-Modelle verteuern sich um jeweils zwei Euro pro Monat:

  • Basis-Abo: steigt von 8,99 auf 10,99 Euro
  • Standard-Abo (Full-HD): steigt von 13,99 auf 15,99 Euro
  • Premium-Abo (4K & 3D-Sound): steigt von 19,99 auf 21,99 Euro

Den Schritt begründet der Konzern mit dem kontinuierlichen Ausbau des Angebots. Daher würden Kunden laut Netflix "gelegentlich" gebeten, "etwas mehr zu bezahlen."

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Aktive Zustimmung erforderlich

Die Preisanpassung erfolgt nicht automatisch. Um den Dienst weiterhin nutzen zu können, müssen Kunden aktiv zustimmen – entweder direkt über die Schaltfläche "Neuen Preis akzeptieren" in der App oder im eigenen Konto-Bereich. Ein Ignorieren der Benachrichtigung reicht nicht aus.

Werbe-Abo erst 2027

Eine günstigere Abo-Variante mit Werbeunterbrechungen ist in Österreich noch nicht verfügbar und soll erst 2027 eingeführt werden.

In Deutschland gibt es das Werbe-Abo bereits, steigt dort allerdings zeitgleich von 4,99 auf 6,99 Euro.

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