Netflix erhöht die Kosten für alle Abos

Netflix-Kunden in Österreich bekommen derzeit unliebsame Post, denn der Streaming-Riese zieht die Preise an. Wer weiter schauen möchte, muss der Erhöhung aktiv zustimmen.

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Zahlreiche österreichische Netflix-Nutzer erhalten derzeit Post vom Streaming-Anbieter. Darin kündigt das Unternehmen eine Preiserhöhung in wenigen Wochen an. Sämtliche drei hierzulande verfügbaren Abo-Modelle verteuern sich um jeweils zwei Euro pro Monat:

Basis-Abo: steigt von 8,99 auf 10,99 Euro

Standard-Abo (Full-HD): steigt von 13,99 auf 15,99 Euro

Premium-Abo (4K & 3D-Sound): steigt von 19,99 auf 21,99 Euro

Den Schritt begründet der Konzern mit dem kontinuierlichen Ausbau des Angebots. Daher würden Kunden laut Netflix "gelegentlich" gebeten, "etwas mehr zu bezahlen."

Aktive Zustimmung erforderlich

Die Preisanpassung erfolgt nicht automatisch. Um den Dienst weiterhin nutzen zu können, müssen Kunden aktiv zustimmen – entweder direkt über die Schaltfläche "Neuen Preis akzeptieren" in der App oder im eigenen Konto-Bereich. Ein Ignorieren der Benachrichtigung reicht nicht aus.

Werbe-Abo erst 2027

Eine günstigere Abo-Variante mit Werbeunterbrechungen ist in Österreich noch nicht verfügbar und soll erst 2027 eingeführt werden.

In Deutschland gibt es das Werbe-Abo bereits, steigt dort allerdings zeitgleich von 4,99 auf 6,99 Euro.