Länger nutzen
Diese iPhone-Einstellungen können die Akkulaufzeit verlängern
Ein erster Schritt führt in die Einstellungen und dort zum Menüpunkt "Batterie". Unter "Strommodus" lässt sich "Adaptive Leistung" aktivieren. Die Funktion passt die Leistung automatisch an die Nutzung an und soll dadurch helfen, den Akku länger zu schonen.
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Adaptive Leistung aktivieren
Die Funktion lernt, wie das iPhone verwendet wird, und arbeitet anschließend automatisch im Hintergrund. Nach einigen Tagen soll sich die längere Akkulaufzeit bemerkbar machen. Laut den vorliegenden Informationen gibt es "Adaptive Leistung" allerdings erst seit dem iPhone 15 Pro.
Für ältere Geräte stehen weitere Möglichkeiten zur Verfügung, um den Akkuverbrauch zu reduzieren.
Bildschirm als Stromfresser
Auch der Bildschirm kann viel Akku verbrauchen. Unter "Anzeige & Helligkeit" lässt sich deshalb die automatische Helligkeit mit "True Tone" aktivieren. Zusätzlich kann bei "Automatische Sperre" eine kurze Zeitspanne von 30 Sekunden oder einer Minute eingestellt werden.
Wer den Dark Mode noch nicht verwendet, kann unter "Erscheinungsbild" die Option "Dunkel" oder "Automatisch" auswählen. Besonders bei neueren iPhones mit OLED-Display soll sich dadurch zusätzlich Strom sparen lassen.
Hintergrundprozesse reduzieren
Auch Prozesse, die im Hintergrund laufen, können den Akku belasten. Unter "Allgemein" und "Hintergrundaktualisierung" lässt sich die Funktion für Apps deaktivieren, die nur selten genutzt werden.
Eine weitere Möglichkeit findet sich unter "Datenschutz & Sicherheit" und "Ortungsdienste". Dort kann festgelegt werden, dass Apps nur dann auf den Standort zugreifen dürfen, wenn sie regelmäßig verwendet werden.
Mit diesen Einstellungen soll das iPhone länger durchhalten, ohne dass dabei auf viele Funktionen verzichtet werden muss.
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