Das bedeutet der grüne Punkt auf dem Handy

Auf iPhones und Androids leuchtet immer wieder ein grüner Punkt auf dem Display auf. Dieser besitzt eine wichtige Datenschutzfunktion.

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Bei iPhones (ab iOS 14) und Android-Geräten (ab Android 12) wird immer wieder ein grüner Punkt in der Statusleiste angezeigt. Dieser ist immer aktiv, wenn die Kamera oder das Mikrofon des Gerätes im Einsatz ist. Bei einigen Android-Geräten leuchtet der Punkt sogar auf, wenn das GPS aktiv ist. Mithilfe der Funktion sollen Nutzer einfach erkennen, ob auf ihren Geräten die Aufnahmefunktionen bewusst oder unbemerkt laufen.

iPhone:

Grüner Punkt = Kamera (oder Kamera + Mikrofon aktiv)

Oranger Punkt = Nur Mikrofon aktiv

Android:

Grüner Punkt = Kamera und/oder Mikrofon (ggf. Standort) aktiv

Wer erfahren möchte, wieso genau der Punkt aufleuchtet, der kann die Statusleiste herunterziehen oder ihn antippen. Beim iPhone sind die Informationen im Kontrollzentrum, bei Android-Geräten zusätzlich im Privatsphäredashboard einsehbar.

Wenn Sie bewusst die Kamera oder das Mikrofon aktiv haben, etwa beim Telefonieren, bei Videoanrufen oder beim Fotografieren, dann besteht keine Gefahr. Leuchtet der Punkt ohne erkennbaren Grund, dann soll man besorgt sein. Es kann bedeuten, dass eine App im Hintergrund aufnimmt oder sogar Schadsoftware am Werk ist.

Diese Schritte sollen Sie in diesem Fall durchführen:

Sie sollen die Statusleiste überprüfen. Dort können Sie einsehen, welche App aktuell aktiv ist. Beenden Sie alle verdächtigen Apps. Gehen Sie in die Einstellungen und entziehen Sie den Apps die Kamera-/Mikrofon-Berechtigung (bei iPhones über Einstellungen → Datenschutz & Sicherheit, bei Android-Geräten: Einstellungen → Sicherheit & Datenschutz → Berechtigungsmanager). Führen Sie einen Malware-Check durch. Im schlimmsten Fall müssen Sie das Gerät sichern und auf die Werkeinstellung zurücksetzen.

Die Anzeige wurde eingeführt, da einige Apps, darunter einfache Taschenlampen-Apps, heimlich Daten sammelten und verkauften. Apple und Google reagierten auf diesen Eingriff in die Privatsphäre. Als Maßnahme führten sie die farbigen Punkte als festen Bestandteil ihrer mobilen Betriebssysteme ein.