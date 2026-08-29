Hier trifft Johnny Depp auf "Johnny Däpp"

Ausgerechnet sein größtes Idol steht plötzlich vor ihm: Mallorca-Star Lorenz Büffel trifft Johnny Depp persönlich – und der Hollywood-Star hat sogar "Johnny Däpp" im Ohr.

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In der Kölner Lanxess Arena wartet Lorenz Büffel backstage auf seinen großen Moment. Draußen feiern rund 9500 Fans die Hollywood Vampires mit Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry. Für Büffel ist der Abend trotzdem vor allem wegen eines Mannes besonders. Die deutsche BILD war beim Treffen dabei und berichtet über die ungewöhnliche Begegnung.

"Das ist ein Weltstar! Den zu treffen und ihm eine Platinschallplatte zu überreichen – mehr geht für mich nicht", sagt der 47-Jährige der deutschen Zeitung vor dem Treffen.

Als Büffel schließlich Depps Garderobe betritt, kommt es allerdings zunächst zu einem ganz anderen Moment. Depp entdeckt Büffels fünfjährigen Sohn Leo und geht direkt auf den Buben zu. Der Schauspieler kniet sich hin, umarmt ihn und klatscht mit ihm ab.

Mit Kopftuch, wilden Haaren und leicht geschminktem Gesicht sieht Depp dabei tatsächlich ein wenig so aus, als wäre er gerade einem "Fluch der Karibik"-Film entsprungen.

Depp kennt "Johnny Däpp"

Dann kommt es zur Begegnung der beiden Namensgeber. Büffel hat Depp eine Platinschallplatte seines Party-Hits mitgebracht. Der Song "Johnny Däpp" entstand 2016 und wurde inzwischen mehr als 600.000 Mal verkauft und fast 100 Millionen Mal gestreamt.

Für Büffel ist der Song eng mit seinem Aufstieg zum Mallorca-Star verbunden. "Ohne Johnny Depp würde es mich als Partyschlager-Sänger so nicht geben", sagt er.

Und dann überrascht Depp seinen berühmten Fan: Er kennt den Song längst.

© SOPA Images/LightRocket via Getty Images

"Ich höre dein Lied immer wieder im Traum", sagt der Schauspieler mit einem Grinsen. Doch dabei bleibt es nicht. Depp erzählt, dass "Johnny Däpp" sogar im Tourbus der Hollywood Vampires lief.

"Wir haben 'Johnny Däpp' auf der Fahrt in die Halle gehört. Zur Einstimmung und für die gute Laune", erzählt der Hollywood-Star.

Büffel kämpft mit den Tränen

Für den Mallorca-Sänger ist dieser Satz kaum zu fassen. Schließlich verehrt er Depp seit Jahren und bezeichnet dessen Filme als große Inspiration.

Auch Depp findet offenbar Gefallen an der ungewöhnlichen Geschichte hinter dem Song. Die beiden sprechen über Deutschland, die Fans und Mallorca. Depp hat die spanische Partyinsel bisher allerdings noch nicht besucht.

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"Ich habe schon viel davon gehört, war aber noch nicht da", sagt er. Vielleicht verschlägt es ihn also eines Tages tatsächlich nach Mallorca.

Zum Abschied gibt es eine Umarmung

Je länger das Treffen dauert, desto entspannter wird Büffel. Die anfängliche Nervosität ist verschwunden. Zum Abschied umarmt Depp nicht nur den Sänger, sondern auch dessen Familie.

Für Büffel bleibt ein Moment, den er wohl nicht so schnell vergessen wird. Aus einem Party-Hit, der einst aus einer Bierlaune heraus entstand, wurde schließlich die Eintrittskarte zu einem persönlichen Treffen mit seinem größten Idol.

"Ich bin einfach nur glücklich", sagt Büffel.