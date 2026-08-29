Monsrose-Star zeigt erstaunliche Veränderung

Bahar Kizil hat ihr Leben komplett umgekrempelt. Die ehemalige Monrose-Sängerin zeigt sich jetzt im Bikini und verrät, wie viel sie innerhalb eines Jahres abgenommen hat.

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Auf Instagram teilt die 37-Jährige kurze Clips und blickt auf ihre körperliche Veränderung der vergangenen zwölf Monate zurück. Ihre Zahlen spricht sie dabei offen an: Aus 107 Kilogramm wurden 82,5.

Damit hat Bahar bereits 24,5 Kilogramm verloren. Ihr selbst gesetztes Ziel sind insgesamt 50 Kilogramm.

"24,5 Kilo weniger. 50 Kilo sind das Ziel", schreibt sie zu ihrem Beitrag.

Doch für die Sängerin geht es längst um mehr als die Zahl auf der Waage. "Diesmal geht es nicht nur ums Abnehmen. Es geht darum, meinen Körper zu verstehen, statt ihn zu bekämpfen", erklärt sie.

Ein Arztbesuch änderte alles

Den entscheidenden Anstoß bekam Bahar bei einem Arztbesuch. Ihre Ärztin habe sie damals darauf hingewiesen, dass sie kurz davorstehe, an Diabetes zu erkranken.

Bei einem Gewicht von rund 106,4 Kilogramm zog die Musikerin Konsequenzen und stellte ihren Alltag um. Laut RTL setzte sie auf eine kohlenhydratreduzierte Ernährung und integrierte regelmäßigen Sport in ihr Leben.

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Dabei betont sie immer wieder, dass es ihr nicht ausschließlich um Gewichtsverlust geht. Sie wolle sich gesünder, stärker und wohler in ihrem Körper fühlen.

"Ich sehe und spüre jeden einzelnen Unterschied", schrieb sie zu einem Vorher-Nachher-Video.

Auch Rückschläge gehören dazu

Der Weg verlief allerdings nicht immer problemlos. Im Juni sprach Bahar offen über Rückschläge und Phasen, in denen ihr die Energie fehlte.

Trotzdem hält sie an ihrem Ziel fest. Und während sie weiter an sich arbeitet, will sie ihr Leben nicht auf später verschieben.

Im Sommer besuchte sie erstmals seit Langem wieder eine Veranstaltung in ärmelloser Kleidung. Auch im Bikini zeigte sie sich selbstbewusst in einem öffentlichen Schwimmbad.

Bahar Kizil war Mitglied der Band "Monrose". © Getty Images

"Nur ich entscheide über meinen Körper"

Wie selbstbewusst Bahar inzwischen mit ihrem Körper umgeht, zeigte sich auch nach einem Bodyshaming-Kommentar auf Instagram.

Eine Nutzerin kritisierte die Sängerin wegen ihrer Brust und weil sie keinen BH trug. Bahar machte daraufhin klar: Was sie trägt und wie sie mit ihrem Körper umgeht, entscheidet allein sie selbst.

Ihr neuer Bikini-Post zeigt nun erneut, dass sie sich von ihrem Körper nicht mehr verstecken lassen will.

Das große Ziel von 50 verlorenen Kilogramm hat Bahar noch nicht erreicht. Auf das, was sie bereits geschafft hat, ist sie trotzdem stolz.