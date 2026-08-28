DIESER Flughafen soll jetzt den Namen von Dolly Parton tragen

Nach dem Tod von Dolly Parton fordern zehntausende Fans, den Flughafen in Nashville nach der Country-Legende zu benennen. Ein Politiker will nun einen entsprechenden Gesetzesentwurf einbringen.

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Seit dem Tod von Dolly Parton am Dienstag hat eine Petition zur Umbenennung des Flughafens massiv an Zuspruch gewonnen. Anderthalb Jahre lang dümpelte die Kampagne bei rund 53.000 Unterschriften, bis Donnerstagmorgen standen auf change.org jedoch mehr als 120.000 Namen. Ziel der Forderung ist es, den Nashville International Airport in "Dolly Parton International Airport" umzubenennen. Nun soll aus der erfolgreichen Online-Kampagne ein handfester Gesetzentwurf werden.

(FILES) US singer and actress Dolly Parton attends the premiere of 'Joyful Noise' at the Chinese Theatre in Hollywood, California on January 9, 2012. Parton, the country music star who rose from grinding poverty in Tennessee to become a rhinestone-studded cultural icon with hits like 'Jolene' and '9 to 5,' has died at 80, her family said on August 25, 2026. Parton was more than a singer, she wrote 3,000 songs, acted in major Hollywood films and donated millions of dollars to charities in her home state and beyond. (Photo by Chris DELMAS / AFP) © APA/AFP/CHRIS DELMAS

Entwurf für das Parlament geplant

Todd Warner, ein republikanischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus von Tennessee, kündigte gegenüber WKRN an, das Anliegen ins Parlament einzubringen. Zuschriften zu dem Thema habe er bereits vor Partons Tod erhalten, danach seien es jedoch deutlich mehr geworden. Warner rechnet mit Zustimmung aus beiden Parteien und verweist auf die große Bedeutung der Musikerin für die Countrymusik. Bezüglich seiner Pläne sagte er: "Es wird einer der ersten Entwürfe sein, die ich einreiche, falls mir im November niemand zuvorkommt".

Zuerst sollte es Trump werden

Der Vorstoß hat zudem eine pikante Vorgeschichte. Im Januar 2025 versuchte Warner nämlich, dem Flughafen den Namen "Trump International Airport" zu geben. Dieser Antrag scheiterte mit fünf zu zwölf Stimmen. Im Anschluss unterstützte der Politiker die Parton-Petition und räumte ein, dass sein eigenes Vorhaben krachend gescheitert sei.

Zustimmung von Donald Trump vermutet

Auf die Nachfrage von WKRN, ob ihm Partons Name inzwischen lieber wäre, gab Warner eine klare Antwort. Er reagierte mit den Worten: "Ich wäre mit Dolly Parton einverstanden, und ich glaube, Präsident Trump wäre mit einem Dolly Parton International Airport auch einverstanden."