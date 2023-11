USA verlegen Atom-U-Boot in den Nahen Osten

Die USA haben ein atomwaffenfähiges U-Boot der Ohio-Klasse in den Nahen Osten verlegt.

Das Central Command des US-Militärs bestätigte dies am Sonntag und postete dazu auf Twitter auch ein Foto des Bootes im Suezkanal.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 5, 2023

Das Central Command veröffentlichte zudem das Foto eines atomwaffenfähigen Langstreckenbombers vom Typ B-1, der ebenfalls in der Region operiert. Zudem wurde bestätigt, dass der Flugzeugträger Dwight D. Eisenhower im Nahen Osten angekommen ist.

On November 5, 2023, a U.S. Air Force B-1 Lancer begins aerial refueling from a KC-135 Stratotanker assigned to the 912th Expeditionary Air Refueling Squadron while conducting a Bomber Task Force mission over the U.S. Central Command area of responsibility. The mission was… pic.twitter.com/HQQn9EECIS — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 5, 2023

Es ist äußerst selten, dass die USA den Standort ihrer U-Boote öffentlich mitteilen. Die U-Boote der Ohio-Klasse sind Bestandteil der nuklearen Triade, die aus seegestützten Interkontinentalraketen, landgestützten Interkontinentalraketen und einet Bomberflotte besteht. Bisher ist unklar, ob das aktive U-Boot Raketen an Bord hat. Die USA haben bereits unmittelbar nach dem Hamas-Großangriff auf Israel U-Boote und Flugzeugträger in die Region verlegt. Sie dienen vor allem der Abschreckung.

Israels Armee: Gazastreifen in Nord- und Südhälfte geteilt

Israels Armee hat den Gazastreifen bei ihrem Bodeneinsatz nach eigenen Angaben in zwei Teile gespalten, während "entscheidende" Angriffe im Krieg gegen die radikalislamische Hamas fortgesetzt würden. Die israelischen Streitkräfte hätten "Gaza-Stadt von der Südküste aus eingekreist", so Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntag. "Jetzt gibt es einen südlichen Gazastreifen und einen nördlichen Gazastreifen." Die Hamas feuerte indes am Sonntagabend erneut Raketen auf Israel ab.

Zivilisten soll es nach seiner Darstellung jedoch weiter möglich sein, in den südlichen Teil des Gazastreifens zu flüchten, sagte Hagari. Er machte aber deutlich: "Das ist ein Einbahnstraßen-Korridor in Richtung Süden." Am Abend seien Luftschläge und Angriffe vom Boden aus auf den dicht besiedelten Küstenstreifen ausgeweitet worden. "Heute Abend führen wir eine wichtige Operation durch", sagte Hagari.