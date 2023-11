Nächste Absage am Matterhorn: 1. Damen-Training gestrichen

Nach der Absage der beiden Herren-Abfahrten geht das Wetter-Chaos am Matterhorn weiter: Gestern wurde auch das erste Damen-Training gestrichen.

Gestern machte starker Wind vor allem im oberen Teil der ohnehin stark verkürzten Damen-Strecke dem Weltcup-Tross einen Strich durch die Rechnung. Es stürmte so stark, dass nicht einmal alle Lifte in Betrieb in Betrieb genommen werden konnten. In der Nacht zuvor hatte es zudem wieder Schneefall gegeben. Das nächste Training ist für Donnerstag, 11.45 Uhr, angesetzt, da sind die Wetterprognosen besser.

Hoffen auf ein Wetter-Wunder

Für Freitag wird wieder mit einer wetterbedingten Trainingsabsage (Wind, Schneefall) gerechnet, die Voraussagen der Meteorologen für die Rennen am Samstag und Sonntag sind derzeit noch sehr wechselhaft. Heißt: Die Organisatoren müssen auf ein Wetter-Wunder hoffen.

Bereits in der Vorwoche hatten die Männer kein Wetterglück bei der Zwei-Länder-Abfahrt (Start in Zermatt/Schweiz, Ziel in Cervinia/Italien), bis auf ein Training mussten sämtliche Läufe abgesagt werden.

Die eigentliche Premiere für die XXL-Abfahrt war für 2022 angesetzt gewesen, allerdings am letzten Oktober-(Herren) bzw. am ersten November-Wochenende (Damen). Damals war aufgrund von akutem Schneemangel nicht einmal an ein Training zu denken.