Jahrhundert-Deal: PSG will Mbappé mit gigantischem Angebot halten

Die Klub-Bosse von PSG sind in in einer verzwickten Situation. Der Vertrag von Kylian Mbappé läuft im Sommer 2024 aus, der Superstar hat eine Verlängerung darüber hinaus aber bereits ausgeschlagen.

Heißt für die Franzosen: Der 24-Jährige muss entweder in diesem Sommer verkauft werden, oder kann ablösefrei zur Konkurrenz wechseln. Angesichts seines Marktwerts von 180 Millionen Euro will PSG dieses Szenario natürlich unbedingt vermeiden und für Mbappé zumindest noch eine nette Summe lukrieren.

Real Madrid wurde immer wieder Interesse am Topstürmer nachgesagt, auch um Chelsea gibt es Gerüchte. Doch nun könnte sich noch eine andere Option auftun.

Superstar Kylian Mbappé hat in seinem Verein in einem Brief mitgeteilt, dass er Paris verlassen will.

???? PSG are preparing to offer Kylian Mbappé a 10-year contract, worth over €1 billion. The Emir of Qatar himself has given the green light on the deal. ????????



