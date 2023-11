Mit diesem Gericht bringt Mann jede Frau ins Bett

Inspiriert vom Internet-Trend des ''Marry me Chicken'', präsentiert Webb seine verführerische Variante.

Der britische Food-Influencer Harrison Webb sorgt erneut für kulinarische Aufregung. Sein jüngstes Instagram-Video enthüllt ein verführerisches Hühnchen-Gericht, das angeblich nicht nur den Gaumen, sondern auch die Herzen erwärmt.

Neues Video

Mit einem frechen Grinsen verspricht Webb: "Wenn du dieses Gericht zubereitest, wirst du jedes Mal diese 'Komm rüber'-SMS bekommen." Sein Rezept für das "Come Over Chicken" verspricht sinnliche Genüsse, die über die Liebe zum Essen hinausgehen.

Inspiriert vom Internet-Trend des "Marry me Chicken", präsentiert Webb seine verführerische Variante. Statt Hochzeitsglocken hofft er auf "schöne Schäferstündchen". "Ihr habt bestimmt schon vom 'Marry me Chicken' gehört, doch jetzt ist es Zeit für das 'Come Over Chicken'", erklärt der leidenschaftliche Koch.

Der Kochprozess beginnt mit einem Teelöffel Petersilie, zwei Eiern und Parmesan, die in einer Auflaufform landen. Webb würzt mit einem Augenzwinkern: "Jetzt mit Salz und Pfeffer würzen." Der Clou? Ein hauchdünner Überzug aus Mehl und Ei verleiht dem Hühnchen den gewünschten Reiz.

Webb zaubert weiterhin in einer heißen Pfanne, verfeinert mit Öl und Butter, die goldbraune Köstlichkeit. Die Soße, eine Mischung aus Weißwein, Knoblauch, und Hühnerbrühe, verleiht dem Gericht die gewünschte Würze. Ein Hauch von Petersilie, Zitrone und Butter rundet das sinnliche Geschmackserlebnis ab.

Das Highlight: Die gebratene Hühnerbrust kehrt für ihren zweiten Akt in die Pfanne zurück, wird großzügig mit der köstlichen Soße bedeckt - und voilà, das "Hookup-Hühnchen" ist servierbereit!