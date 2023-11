Kaputte Fenster: Crew fällt es erst am Flug auf

Die Crew und die 9 Passagiere bemerkten das Problem in rund 4000 Metern Höhe.

Ein harmloser Charterflug von London nach Orlando entwickelte sich zu einem wahren Albtraum für die Passagiere an Bord eines Airbus A321. Auf dem Weg in die Sonne fiel plötzlich die Temperatur in der Kabine ab, begleitet von ungewöhnlichem Lärm. Der Grund: Zwei Fensterscheiben fehlten.

Schock

Die Crew und die 9 Passagiere bemerkten das Problem in rund 4000 Metern Höhe. Ein Besatzungsmitglied berichtete von einer flatternden Fensterdichtung und einer heruntergerutschten Fensterscheibe. Der Lärmpegel war sogar so hoch, dass er das Gehör schädigen konnte. Sofort wurde die Flugzeugführung informiert, die keine Sekunde zögerte und die Entscheidung traf, umzukehren.

Nach 36 Minuten Flugzeit landete der Airbus sicher wieder in London. Bei der äußeren Inspektion des Flugzeugs stellte die Crew fest, dass nicht eine, sondern gleich zwei Fensterscheiben fehlten. Ein weiteres Fenster hatte sich gelöst, ein viertes ragte heraus. Erstaunlicherweise herrschte während des gesamten Vorfalls normaler Kabinendruck.

Die Ursache für das dramatische Ereignis: Helle Scheinwerfer, die am Tag zuvor für Filmaufnahmen verwendet wurden, hatten die Fensterscheiben thermisch beschädigt und verformt. Diese Temperaturbelastung dauerte vier bis fünfeinhalb Stunden, bis die Scheiben schließlich während des Fluges herausfielen.

Ein Sprecher der britischen Flugunfalluntersuchungsbehörde betonte, dass die Sicherheit der Passagiere und der Besatzung zu jeder Zeit gewährleistet war.