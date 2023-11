Ewig verschollen: Säugetier nach 60 Jahren wiederentdeckt

Im indonesischen Zyklopengebirge wurde der Langschnauzen-Ameisenigel, von David Attenborough benannt, nach 62 Jahren wiederentdeckt. Wissenschaftler der Universität Oxford machten während einer vierwöchigen Expedition im Juni und Juli eine bahnbrechende Entdeckung. Der kleine Ameisenigel, seit 1961 nicht mehr gesichtet, wurde am letzten Tag der Expedition von einer Überwachungskamera eingefangen.

Die Wissenschaftler, die auf eine Vielzahl von Herausforderungen stießen, darunter ein Erdbeben, Malaria und sogar einen Blutegel am Augapfel eines Forschers, äußerten ihre Euphorie. Biologe James Kempton beschrieb den Moment: "Es gab ein großes Gefühl der Erleichterung, nachdem wir so lange im Feld verbracht hatten und bis zum letzten Tag keine Belohnung erhalten hatten. Ich rief zu meinen Kollegen: 'Wir haben es gefunden, wir haben es gefunden'."

???? Attenborough's long-beaked echidna, lost to science since 1961, has been rediscovered!



The team battled leeches, malaria, and >11,000m of climbing in the Cyclops Mountains to capture the first ever images of the species ????



Read the incredible story ⏩ https://t.co/r4DdKXLjLc pic.twitter.com/hzlyw5a2Ax