Ex-NFL-Star bei Horror-Crash ums Leben gekommen

Houston trauert um D. J. Hayden, ein ehemaliger NFL-Star, verlor sein Leben im Alter von nur 33 Jahren bei einem schrecklichen Autounfall. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Samstags nahe des Stadtzentrums.

Horror-Unfall

Hayden, der sich in einem Geländewagen der Marke Acura befand, wurde von einem Chrysler 300 mit hoher Geschwindigkeit gerammt. Die Fahrerin des Chrysler hatte zuvor eine rote Ampel ignoriert. Sowohl sie als auch Hayden wurden vor Ort für tot erklärt. Unter den weiteren Opfern befinden sich drei ehemalige College-Teamkollegen des NFL-Stars und ein obdachloser Mann.



Ein weiteres Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Identität des Fahrers ist noch unklar. Dieser tragische Vorfall reißt nicht nur ein Loch in die Herzen der Sportfans, sondern auch in die Geschichte des langjährigen NFL-Cornerbacks.



Hayden überlebte bereits 2012 einen lebensbedrohlichen Trainingsunfall, bei dem er sich schwer verletzte. Trotzdem wurde er ein Jahr später von den Oakland Raiders in der ersten Runde gedraftet. In seiner Karriere spielte er auch für die Detroit Lions, Jacksonville Jaguars und zuletzt für die Washington Commanders.



Hayden, der in 96 NFL-Spielen 328 Tackles und 4,5 Sacks verzeichnete, wurde am 8. April 2022 von den Commanders entlassen.