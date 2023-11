Mann schießt Ehefrau nieder: Will nicht der böse sein

Mondal behauptet, von seiner Frau mit einem Nachbarn betrogen worden zu sein, was zu einem heftigen Wortgefecht führte.

Unter dem sonnigen Himmel von Bright (USA) endete ein harmloser Familienausflug in einer Tragödie. Mohammed Mondal (45) steht im Mittelpunkt eines schockierenden Vorfalls, bei dem seine Partnerin Stacy Mondal (40) das Leben verlor. Während eines gemeinsamen Foto-Shootings eskalierte ein Streit zwischen dem Paar vor den Augen ihrer beiden Kinder (2 und 14 Monate alt).

"Neutralisierung einer Bedrohung"

Mondal behauptet, von seiner Frau mit einem Nachbarn betrogen worden zu sein, was zu einem heftigen Wortgefecht führte. Plötzlich fielen sieben Schüsse. Der 45-Jährige verteidigt sein Handeln als "Neutralisierung einer Bedrohung" und alarmierte anschließend die Polizei. Er gab an, dass er während des Streits von seiner Frau mit einer Waffe bedroht wurde, die angeblich in der Mittelkonsole lag. In Panik griff er zu seiner eigenen 9-Millimeter-Pistole und eröffnete das Feuer.



Die Ermittler fanden Stacy Mondal zusammengesunken im Auto, während eine Handfeuerwaffe im Fußraum lag. Mondal betonte, dass er von einem vermeintlichen Verfolger und seinem Schwiegervater bedroht wurde, obwohl dafür keine Beweise vorliegen. Trotz sofortiger Einlieferung ins Krankenhaus konnte Stacy nur noch für tot erklärt werden.