''Feminist': Farid Bang rapt über Sex mit Alisha Lehmann

In dem Track ''Godfather'' lässt der 37-Jährige die Zeile vom Stapel: ''Ich bin kein Ball, doch zwischen den Beinen von Alisha Lehmann.''

Farid Bang sorgt erneut für Schlagzeilen – und diesmal nicht nur mit seinen Beats. Der Düsseldorfer Rapper, für seine direkten und oft kontroversen Texte bekannt, hat auf seinem frisch veröffentlichten Album "Asphalt Massaka 4" für Aufsehen gesorgt. Die Zielscheibe seiner Lyrics: die Profi-Fußballerin Alisha Lehmann (24).

Aufregung um Texte

© Getty ×

In dem Track "Godfather" lässt der 37-Jährige die Zeile vom Stapel: "Ich bin kein Ball, doch zwischen den Beinen von Alisha Lehmann." Ein Schuss unter die Gürtellinie, wie einige in Lehmanns Heimatland, der Schweiz, empfanden. Die Tageszeitung Blick titelte: "Geschmackloser Song", und das Nachrichtenportal nau.ch behauptet sogar, der Deutsch-Rapper "ziehe über sie her".





Farid Bang, Gründer des Labels "Banger Musik", verteidigt sich gegenüber der Bild-Zeitung auf gewohnte Weise: "Ich bin ja leider dafür bekannt, einen schlechten Geschmack bei meinen Texten zu haben, aber dafür habe ich einen guten Frauengeschmack." Ein Statement, das wohl kaum als Charmeoffensive durchgeht, aber im Vergleich zu seinen sonstigen Texten beinahe im Rahmen des Tolerablen liegt – zumindest aus der Sicht eines eingefleischten Hip-Hop-Fans.



Der Rapper geht sogar noch weiter, als er gegenüber dem Schweizer Portal 20 Minuten erklärt, die Zeile sei eine Hommage und eine Huldigung des Frauenfußballs. "Mit der Zeile wollte ich der Welt gerne mitteilen, dass der Frauenfußball immer mehr an Berechtigung gewinnt, und als bekennender Feminist darf dieses Thema auch nicht auf meinem Meisterwerk Asphalt Massaka 4 fehlen", so Farid Bang.