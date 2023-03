Patient versehentlich für tot erklärt: Dieser will den Teufel getroffen haben

Ein vom Arzt für tot erklärter Patient erzählt ihm, er sei in die Hölle gekommen und habe den Teufel getroffen.

Viele Menschen, die eine Nahtoderfahrung machen, glauben, dass sie eine Art Leben nach dem Tod oder sogar den Himmel selbst gesehen haben. Obwohl Wissenschaftler gesagt haben, dass es keine Möglichkeit eines Lebens nach dem Tod gibt, ist die Zahl der Menschen, die etwas erlebt haben wollen, ziemlich groß.

Ein Mann jedoch, der von seinem Arzt für tot erklärt wurde, nachdem er niedergestochen worden war, sagt, dass er statt eines hellen Lichts und eines wohlwollenden Gefühls, nach Hause zu kommen, die Hölle selbst sah und dem Teufel begegnete. Ein Arzt erklärte auf TikTok, er habe einen jungen Mann Anfang 20 gesehen, der nach einem schief gelaufenen Drogendeal einen Stich ins Herz bekommen hatte.

Das medizinische Personal wollte den Mann nicht sterben lassen und brachte ihn in den OP, verhinderte, dass er zu viel Blut verlor und behandelte die Wunde in seinem Herzen. Der Arzt erinnert sich, dass der Mann vier Stunden später aufwachte und weinte und behauptete, er sei "direkt in die Hölle hinabgestiegen und habe dem Teufel direkt in die Augen gesehen".

Der Mann sagte, er habe gesehen, wie die Ärzte daran arbeiteten, sein Leben zu retten, und da er noch nie zuvor gebetet hatte, versuchte er es, woraufhin ihn ein Engel aus der Hölle zurückholte.