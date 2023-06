Exorzist will von 'Besessenen' attackiert worden sein

Der Pater behauptete auch, dass es regelmäßig vorkommt, dass Menschen, die von Dämonen besessen sind, sich übergeben.

Pater Carlos Martins behauptet, dass er während seines "Kriegs gegen den Teufel", bei dem er Dämonen aus unschuldigen Opfern austreibt, angegriffen wurde und zwei Operationen benötigte, um den Schaden zu beheben. Im Podcast "Vernunft & Theologie" sagte er, dies sei für ihn "eine alltägliche Realität".

Pater brauchte mehrere OPs

Pater Martin fügte hinzu: "Ich wurde einmal bei einem Exorzismus angegriffen und mein Schädel war so beschädigt, dass ich zwei Operationen brauchte, um den Schaden zu beheben. Als Exorzist steht man in der Lücke zwischen dem Opfer und dem Dämon, ja, man macht sich selbst zur Zielscheibe. Wir tun alles, was wir können, um die Möglichkeit des Angriffs und die Auswirkungen des Angriffs abzuschwächen, aber es gibt immer eine Schwachstelle. Wenn wir dem Teufel entgegentreten, ziehen wir in einen Krieg. Das ist die Realität."

"Es ist nicht meine Aufgabe als Exorzist, den Skeptikern zu erklären oder zu beweisen, dass der Teufel existiert. Als Priester predige ich Gott, ich predige Jesus Christus, ich predige nicht den Teufel". Der Priester hatte zuvor behauptet, der kultige Horrorfilm Der Exorzist sei absolut wahr - er habe mit eigenen Augen erlebt, wie Menschen "schwebten". Pater Carlos Martins behauptete auch, dass es regelmäßig vorkommt, dass Menschen, die von Dämonen besessen sind, sich übergeben.

Er erinnerte sich an eine besonders ekelhafte Besessenheit, bei der ein Dämon sein Opfer zwang, menschliche Fäkalien aus einer Toilettenschüssel zu essen.