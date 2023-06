Lehrerin kam 20 Jahre nicht zur Arbeit: Entlassen!

Die Lehrerin soll Krankenstände, Ferien und Genehmigungen für die Teilnahme an Konferenzen genutzt haben, um nicht in der Schule unterrichten zu müssen.

Sie ist die Frau, die sich den Titel "Italiens schlechteste Angestellte" verdient hat, nachdem sie sich zwei Jahrzehnte lang erfolgreich vor der Arbeit gedrückt hat, bevor sie schließlich dieses Jahr von ihrer Schule entlassen wurde. De Lio war als Lehrerin an der Sekundarschule in der Nähe von Venedig eingestellt worden, wo sie ihren Schülern alles beibringen sollte, was sie über Literatur und Philosophie wissen mussten.

War nie in der Schule

Die Lehrerin soll Krankenstände, Ferien und Genehmigungen für die Teilnahme an Konferenzen genutzt haben, um nicht in der Schule unterrichten zu müssen. Bei seltenen Anlässen kam sie doch in die Schule, unterrichtete aber lediglch improvisiert. Ein weiterer Grund zur Besorgnis ergab sich, als De Lios Schüler in den Streik traten und sich weigerten, am Unterricht teilzunehmen, nachdem die Lehrerin während der mündlichen Prüfungen telefonierte und SMS verschickte und die Klasse verwirrte, indem sie Noten verteilte, die in keinem Zusammenhang mit den Arbeiten der Schüler standen.

Zu allem Überfluss musste sich De Lio auch noch Lehrbücher von ihren Schülern ausleihen, weil sie ihr eigenes Material vergessen hatte. De Lio wurde wegen ihres Verhaltens von der Schule entlassen, kurz bekam sie vom Obersten Gerichtshof die Stelle sogar zurück. Nachdem Enthüllungen über ihre Arbeitsgewohnheiten aber öffentlich wurden, revidierte der Gerichtshof seine Entscheidung jedoch.

Der Oberste Gerichtshof Italiens bezeichnete sie als "dauerhaft und absolut ungeeignet" für den Beruf der Lehrerin, obwohl sie behauptet, drei Abschlüsse zu haben. Als Journalisten De Lio um einen Kommentar baten, lehnte sie ab, da sie sich am Strand befand.