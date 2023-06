Auf High Heels: Spanier läuft 100 Meter in Rekordzeit

Der Spanier López Rodríguez hat kürzlich ebenfalls einen Sprint-Rekord gebrochen, und das in High Heels!

Usain Bolt, der 1,95 Meter große Sprinter, brach 2009 bei der Leichtathletik-WM in Berlin seinen eigenen Rekord über 100 Meter und sprintete in unglaublichen 9,58 Sekunden ins Ziel. Der Weltrkord hat bis heute Bestand. Doch nun wurde ein neuer Lauf-Rekord aufgestellt. Und zwar für 100M in High Heels.

Weltrekord

Der Spanier López Rodríguez hat kürzlich ebenfalls einen Sprint-Rekord gebrochen, und das in High Heels! In starken 12,82 Sekunden absolvierte er die 100 Meter - lediglich 3,24 Sekunden langsamer als der weltbekannte Athlet. "Die Vorbereitung war sehr anstrengend und spezifisch", erklärte Rodríguez. "Ich finde es sehr herausfordernd, in hohen Absätzen bei hohem Tempo zu laufen. In Spanien gibt es solche Rennen, und die sind für mich immer gut gelaufen."

New record: Fastest 100 metres run in high heels (male) - 12.82 seconds by Christian Roberto López Rodríguez ????????



It's only 3 seconds off Usain Bolt's 100 metre world record! ???? pic.twitter.com/sScdaWBfUp — Guinness World Records (@GWR) June 26, 2023

Damit löste der High-Heels-Sprinter den deutschen André Ortolf als Rekordhalter ab. Ortolf hatte die Strecke im Jahr 2019 mit dem gleichen Handicap in 14,02 Sekunden zurückgelegt.