Da gerade Flugreisende Dubrovnik als beliebtes Reiseziel gilt, viele Urlauber mit ihren Koffern durch den Ort pilgern, will die Stadt nun entschieden gegen diese 'Koffer-Plage' vorgehen.

Dubrovnik, Urluabsort in Kroatien und Drehort der Serie Game of Thrones, sorgte kürzlich für Aufsehen, als Gerüchte über ein Verbot von Rollkoffern die Reiseportale eroberten. Doch jetzt klärt der Bürgermeister Mato Franković auf: "Niemand wird bestraft, unser Ziel ist es aufzuklären." Statt Bußgelder zu verhängen, setzt die Stadt auf einen Animationsfilm, der den Besuchern zeigen soll, was sie erwartet, wenn sie die Altstadt betreten.

Eigenes Logistikzentrum soll gebaut werden

Dubrovnik plant jetzt den Bau eines Logistikzentrums, in dem Touristen ihre Koffer sicher verwahren können. Gastronomen und Vermieter hätten den Bedarf an einer solchen Einrichtung geäußert, berichtet der Bürgermeister. "Wir möchten unseren Gästen die Möglichkeit bieten, ihr Gepäck in der Altstadt abzugeben und es später am Flughafen wieder abzuholen."

Der Plan sieht vor, die gesamte Logistik zu optimieren: Angefangen bei der Landung am Flughafen bis zur Ankunft des Gepäcks in der Unterkunft der Touristen. Auch Autofahrer sollen berücksichtigt werden, indem sie zunächst einen Parkplatz finden und dann zum Logistikzentrum gehen sollen.

Obwohl Dubrovnik vor allem als Ziel für Flugreisende gilt, ist der Bürgermeister den Bedürfnissen aller Gäste gegenüber aufgeschlossen. "Wir suchen nach Lösungen, die für jeden Gast passend sind", betont Franković. Das Projekt stehe zwar noch am Anfang, doch er ist zuversichtlich, dass Dubrovnik mit einem Fünf-Sterne-Service punkten kann.