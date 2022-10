Gipfelsiege & Küstentouren auf Mauritius

Mauritius aktiv erleben. Draußen in der herrlichen Natur warten faszinierende Erlebnisse. Wir zeigen Ihnen einige der besten Insel-Touren für Outdoor-Fans.

Vivian nackt in der Badewanne, lauthals den Prince-Klassiker „Kiss“ singend, während sie von Edward beobachtet wird. Egal wie oft man ihn schon gesehen hat, egal dass man manche Szenen auswendig kennt - an einem Abend wie heute ist er romantisch und aufregend wie beim ersten Mal. Über uns der Sternenhimmel mitten im Indischen Ozean, hinter uns das sanfte Rauschen der Wellen, in unseren Händen kühle Cocktails, und vor uns - die Open Air Kinoleinwand, auf der sich Julia Roberts und Richard Gere gerade in der legendären Badewannen-Szene näherkommen. Heute Abend wird Pretty Woman gezeigt, und wir genießen auf unserer Doppelliege das Freiluftvergnügen samt Kuscheleinheiten.

Wasserfall-Wanderungen auf Mauritius

Nach Action, Naturabenteuern und Wasserfall-Wanderungen in den letzten Tagen sind Romantik und Chillen heute genau das Richtige - hier im LUX* Grand Gaube auf Mauritius. Unser Ziel auf dieser Reise: wir wollen die versteckten Juwele entdecken, der Natur nahe sein und einmalige Abenteuer erleben. Das schließt aber natürlich nicht aus, dass man auch traumhafte Hotels samt ihrer Traumstrände erkundet.

Das LUX* Grand Gaube ist unsere entspannte Basis an der Nordküste der Trauminsel im Indischen Ozean. Der luftige Retro-Chic des Hotels hat uns sofort in seinen Bann gezogen. Die gesamte Anlage schmiegt sich elegant in drei malerische Buchten: sie bieten Platz für einen Familienstrand, den Adult only Beach samt Relax-Pool, sowie die schicken Bay-Rooms samt Balkon oder Terrasse. Dass wir hier den ganzen Tag über im tiefenentspannten Chill Modus bleiben, dafür sorgen auch die Gastro-Optionen: außergewöhnlich und dennoch unkompliziert sind die Spitzenrestaurants des Hotels. Gestern das peruanische INTI, heute Burger und Rum Tasting im Baumhaus des Creole Smoke House, und morgen das türkische Bodrum Blue direkt am Jetty. Das Beste an der kulinarischen Vielfalt: wir können so richtig zuschlagen, weil wir hier auf Mauritius auch fleißig Kalorien verbrennen.

Am Gipfel des Le Morne Brabant

Ganz genau 2.172 kcal waren es gestern, wenn wir unserer Fitness App Glauben schenken wollen. So richtig gespürt haben wie diese Anstrengung aber nicht: zu fasziniert waren wir von der Schönheit der Natur, als wir den schönsten Berg der Insel bestiegen haben. Le Morne Brabant ist ein wahres Prachtstück am südwestlichsten Zipfel von Mauritius. 556 Meter erhebt er sich in den blitzblauen Himmel, sein mächtig-schroffer Gipfel zieht uns magisch an. Was zunächst als gemütliche Wanderung durch das üppig dichte Grün des Waldes beginnt, entwickelt sich bald zu einer lustigen Kletterpartie über Steine und durch Felsrinnen. Trittsicher und schwindelfrei sollte man schon sein, dann ist die Tour mit einem guten Fitnesslevel gefahrlos und entspannt machbar. Schweiß und Adrenalin gehören aber natürlich dazu - ebenso wie die Glückshormone, die unweigerlich beim Erreichen des Gipfelkreuzes ausgeschüttet werden. Hier oben liegt uns ganz Mauritius zu Füßen, Dutzende unterschiedliche Farbtöne strahlen zu uns herauf: das Meer in sämtlichen Nuancen von Blau und Türkis, die Wälder in sanftem bis kräftigem Grün. Und vom Gipfel des Le Morne Brabant erkennen wir auch das Korallenriff, das diese traumhafte Insel umgibt.

Wanderung zum „weinenden Fels“

Ebenfalls im Süden von Mauritius liegt das Ziel unserer nächsten Aktivität. Als Hotel-Basis haben wir hier das Tamassa Resort gewählt, das vor allem durch seinen langen Strand und die riesige Gartenanlage besticht. Angeboten werden hier auch die so genannten „Collectable Experiences“ – Erlebnisse, an die man sich garantiert sein ganzes Leben lang erinnern wird. Wir entscheiden uns für eine Tour mit dem vielversprechenden Namen „A sweet escape in nature“. Das Abenteuer beginnt unweit des Hotels in der kleinen Ortschaft Souillac, auf dem Parkplatz direkt am Meer erwartet uns bereits unser persönlicher Guide Steeve. Schon der Start der Wanderung ist spektakulär schön, in einem dichten Wald hoch oben auf Klippen geht’s am Indischen Ozean entlang. Immer wieder tun sich fantastische Blick hinunter auf kleine Buchten und den mächtigen Wellengang auf. Weiter geht’s ein Stück landeinwärts, bis wir im Wald einen versteckten Wasserfall erreichen. Steeve führt uns sicher hinter zum Flusslauf, den wir dann immer wieder durchqueren und so lange folgen, bis er uns zurück ans Meer führt. Dort erwartet uns ein natürlicher Pool, der von den Wellen immer wieder frisch befüllt wird und uns eine willkommene Abkühlung bietet. Hier sind wir vollkommen allein, von anderen Menschen keine Spur. Am einsamen Strand entlang führt uns der Rückweg noch zum „La Roche qui pleure“. Wenn die mächtigen Wellen an den bizarren Felsformationen brechen, entstehen seltsame Geräusche – daher der Name „Der weinende Fels“. Unseren letzten Stopp auf dieser Tour legen wir am traumhaften Strand von Gris Gris ein, von dessen Schönheit man aber sich nicht zum Baden verführen lassen sollte, das Meer ist hier zu unruhig und daher gefährlich.

Anreise im A380

Ein Traumurlaub auf einer Trauminsel sollte am besten auch mit einer traumhaften Anreise beginnen. Ein einzigartiges Flugerlebnis verspricht das größte Passagierflugzeug der Welt, der doppelstöckige Airbus A380. Emirates Airlines fliegt von Dubai derzeit zwei Mal täglich mit diesem Gigant der Lüfte nach Mauritius. Er fühlt sich durch die höhere Decke nicht nur geräumiger an, er ist es tatsächlich auch. Die Sitze in der Economy Class sind breiter, komfortabler und bieten mehr Beinfreiheit. Ein mehrgängiges Menü, kostenlose Getränke inkl. Wein, Bier & Spirituosen sowie der individuelle HD Monitor sind bei Emirates inklusive. Überragend ist der Wohlfühl-Faktor im Oberdeck, wo sich neben der Business und First Class auch die legendäre Emirates Onboard Lounge befindet. Hier an der Bar hat man Auswahl aus fast zwei Dutzend unterschiedlicher Cocktails & Mocktails, Longdrinks und Champagner. Entspannter kann man einen Urlaub auf Mauritius kaum beginnen.

Anreise



Emirates. Von Wien geht’s 11-mal pro Woche nach Dubai, und von dort zweimal pro Tag mit dem A380 nach Mauritius. Die Zeit an Bord vergeht dabei garantiert wie im Flug. Dafür sorgt ICE, das laut APEX Passenger Choice Award® 2022 beste Inflight-Entertainment der Welt. Es bietet aktuell 4.500 On-Demand-Kanäle: Live-Sport, HBO Max und die neuesten Hollywood-Blockbuster inklusive. www.emirates.com

Erleben



Yanature. Touren wie etwa die Besteigung des Le Morne Brabant, oder die Wanderung zu den wunderschönen Tamarin Falls, sollte man am besten mit Guide unternehmen. Die Profis kennen die schönsten und sichersten Routen, und liefern auch viele Infos über die Natur und das Inselleben auf Mauritius. www.trekkingmauritius.com

Kajak-Tour. Otentic Eco Tents Experience ist nicht nur die einzige Eco-Lodge auf Mauritius. Hier kann man auch einzigartige Kajak-Touren am Grande Rivière Sud-Est starten, dem längsten Fluss auf Mauritius. Die Lodge liegt auf halbem Weg zwischen einem mächtigen Wasserfall und der türkisen Lagune. Am besten startet man zeitig am Morgen, bevor die Ausflugsboote kommen. Übernachten kann man hier auch, und zwar in romantischen Glamping-Zelten am Fluss. www.otentic.mu

Schlafen

LUX* Grand Baie. Das neue Flaggschiff von LUX* Resorts & Hotels befindet sich im Norden von Mauritius, eingebettet in der Lagune von Grand Baie. Das spektakuläre Design ist einzigartig auf der Insel. Eines der Highlights ist die große Rooftop-Area mit Infinity-Pool. Außerdem gibt’s echte Palmen, dafür werden drei Meter Erde aufs Dach verfrachtet. Ab ca. 400€ pro Nacht/Zimmer. www.luxresorts.com

Salt of Palmar. Ein stylisches Boutiquehotel nur für Erwachsene. Mit rund 50 Zimmern bietet das Haus eine familiäre Atmosphäre. Ab ca. 120€ pro Nacht/Zimmer inkl. Frühstück. www.saltofpalmar.com

LUX* Grand Gaube. Retro-Chic at its best! Genau so muss ein Luxus-Hotel im Jahr 2022 auf Mauritius aussehen. Der dezente Style mit seinen einzelnen, kräftigen Farbakzenten unterstreicht die Eleganz dieses Ortes. Ab ca. 210€ pro Nacht/Zimmer inkl. Frühstück. www.luxresorts.com

Tamassa Bel Ombre. Das All Inclusive Resort besticht vor allem durch seine riesige Gartenanlage. Hier nächtigt man inmitten tropischer Lagunen, es gibt drei Pools und der Strand ist ein Traum. Ab ca. 210€ pro Nacht/Zimmer mit All Inclusive. www.tamassaresorts.com

Website. Viele Touren in der Natur und alle wichtigen Reiseinfos auf der offiziellen Seite

mauritiusnow.com/de