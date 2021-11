Skierlebnisse in St. Johann in Salzburg

St. Johann in Salzburg punktet in der Wintersaison 2021/22 mit familienfreundlichen Angeboten. Die breiten und übersichtlichen Skipisten, coole Snowparks und Erlebnisstrecken sowie weitere Fun-Elemente für Freestyler:innen bieten Kids und Teens eine abenteuerliche Spielwiese im Schnee.

Die Tourismusregion „JO“, St. Johann in Salzburg, setzt in der kommenden Wintersaison auf neue Attraktionen und bewährte Klassiker. Gäste des Skigebiets Snow Space Salzburg können sich über 120 Pistenkilometern, 12 Gipfeln, 60 Skihütten, 70 moderne Seilbahnanlagen und neue Angebote der 16 „JO“ Family Partnerbetriebe freuen. „JO“ Salzburg hat sich zu einer der familienfreundlichsten Regionen Österreichs entwickelt und bietet mit mehr Qualität im Hotel- und Gastronomiebereich und tollen Angeboten auf und abseits der Piste ein unvergessliches Winter-Erlebnis.

Skandinavisches Flair in St. Johann

Die familienfreundlichen Winter-Angebote haben sich herumgesprochen. Die breiten und übersichtlichen Skipisten, coole Snowparks, die Erlebnisstrecke „Teufelsroute“ sowie weitere Fun-Elemente für Freestyler:innen bieten Kids und Teens eine abenteuerliche Spielwiese im Schnee – und für Anfänger*innen gibt es in St. Johann fünf Ski- und Snowboardschulen. Neu im Winterprogramm 2021/22 sind Hundeschlittenfahrten in den Salzburger Alpen, die ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie versprechen. Sepp Brugger, mehrfacher Welt- und Europameister, bringt mit seinen Schlittenhunden skandinavisches Flair nach St. Johann in Salzburg. Ein vielfältiges Langlaufloipennetz, Pferdekutschenfahrten, Schneeschuhwanderungen und ein prickelndes Rodelvergnügen runden das Angebot abseits der Piste ab.

© MirjaGeh.com ×

Regionales Brauchtum und rasanter Pistenspaß

Mit regionalem Kunsthandwerk, kulinarischen Weihnachtsschmankerln und funkelnden Licht-Installationen begeistert der „JOregional Licht-Advent“ heuer im Stadtpark von St. Johann. Im Zeitraum vom 18.11. bis 23.12.2021 wird den Gästen ein kulturell geprägtes Programm geboten. Auf Kinder warten Bastel- und Malstationen. Nach aktuellem Stand ist der Besuch des Weihnachtsmarktes unter Berücksichtigung der 3G-Regel möglich.

Nach einer besinnlichen Adventszeit rückt der Wintersport wieder verstärkt in den Blickpunkt. Nach coronabedingter Unterbrechung meldet sich Eule DC, der beliebte Alpin Downhill Wettbewerb, wieder zurück. Dieser findet am 26. März 2022 bereits zum elften Mal im Alpendorf von St. Johann statt. Rund 120 Teilnehmer:innen werden erwartet, die alle ein Ziel verfolgen: Mit Ski, Snowboard, Telemark oder Skibob geht es die Strecke hinunter – so schnell wie möglich. Die Zuseher:innen können sich auf wilde Sprünge und spektakuläre Stunts der Racer:innen einstellen.

„JoKiWo“ als Winter-Highlight

Die im Sommer erfolgreich etablierte Kinderwoche von St. Johann findet erstmals als Winteredition statt. Termin: 09. bis 16. April 2022. Nach der coronabedingten Absage im Vorjahr, ist die Region sehr zuversichtlich, die einzigartige und familienfreundliche Wintersportwoche diese Saison durchführen zu können. Gleich zum Start von „JoKiWo“ erfahren die Kids und Teens mehr über die technischen Herausforderungen einer Bergbahn. Probesitzen in den Pistenraupen oder im Helikopter dürfen auch nicht fehlen. Ebenso wie ein Besuch der Hundestaffel der heimischen Bergrettung. Eine Kinderolympiade, Märchenwanderungen sowie der Rateklassiker aus dem ZDF „1, 2 oder 3“ bei der Bergstation der Alpendorf Gondelbahn, machen die Kinderwoche zu einem unvergesslichen Erlebnis.

© MirjaGeh.com ×

Anreise und Unterkünfte

Besonders hervorzuheben sind die perfekte Infrastruktur und Lage des Skigebiets. Die Region St. Johann punktet mit direkten Zugverbindungen aus Wien, Linz, München, Düsseldorf und weiteren deutschen Großstädten sowie der Nähe zu drei Autobahnabfahrten. Attraktive ÖBB-Packages motivieren auch im Winter 2021/22 zu einer öffentlichen Anreise. Um die Geldbörse zu schonen, scheinen mit den Ski amadé Familyweeks, dem Jungfamilienticket und Familienbonus sowie der Ski amadé Osterfamilienaktion zeitgemäße Angebote im Portfolio auf.

Beim Nächtigungsangebot stehen Urlaubsgäste im charmanten Alpendorf oder mitten im pulsierenden Stadtzentrum von St. Johann eine Vielzahl an familienfreundlichen Unterkünften zur Verfügung. Wer speziell eine Unterkunft sucht, die bis ins kleinste Detail auf Familien abgestimmt ist, folgt einfach JOEY, dem Eichhörnchen – ein Qualitätssiegel der ,JO‘ Family Partner.

Hier finden Sie mehr Informationen zur Region „JO" Salzburg und zum Skigebiet Snow Space Salzburg.