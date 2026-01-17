17.1.2026 – 23.1.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Neumond am 18.1.2026: Diese 3 Sternzeichen stehen vor einer großen Veränderung

Der erste Neumond des Jahres erstrahlt am 18. Jänner um exakt 20:40 Uhr am Himmel und setzt ein kosmisches Zeichen, das Ihr Leben auf den Kopf stellen könnte. Besonders drei Sternzeichen erleben jetzt einen echten Wendepunkt.