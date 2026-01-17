Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
17.1.2026 – 23.1.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

17.1.2026 – 23.1.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

17.01.26, 00:00
Teilen

Ihr MADONNA-Horoskop (17.1.2025 – 23.1.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... 

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Ab Montag ist Entspannung in Sicht, Venus ist Ihnen dann wieder gewogen. Nur keine impulsiven Aktionen mehr am Wochenende, dann wird alles wieder gut.
  • Gesundheit: Auch energetisch zeichnet sich bereits ein Aufwärtstrend ab, der sich auch mental positiv auswirkt.
  • Beruf: Warten Sie mit wichtigen Entscheidungen zumindest bis Mittwoch! Da wird alles leichter.

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Nehmen Sie sich am Wochenende Zeit zum Reden, um Probleme auszuräumen und Spannungen vorzubeugen. Sie sollten auf jeden Fall mehr Toleranz aufbringen.
  • Gesundheit: Aufkommende Unruhe, die Ihre Nerven belasten könnte. Achten Sie auch besser auf Herz und Kreislauf!
  • Beruf: Zeit, mal umzudenken und für neue Ansätze offen zu sein. Finanziell ist Vorsicht geboten.

Lesen Sie auch

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Venus und Mond läuten am Montag ein Liebeshoch ein. Seien Sie aber am Mittwoch und Donnerstag viel geduldiger, nicht gleich zu stürmisch zur Sache!
  • Gesundheit: Sie blühen jetzt nach und nach wieder voll auf. Ab Mitte der Woche kommen Sie auch mental in Topform.
  • Beruf: Bewerbungen, aber auch Verhandlungen und Prüfungen laufen am Montag und Dienstag bestens.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Zurückhaltung am Wochenende! Ab Montag ist die Venus-Opposition überstanden. Zeit für einen neuen Anlauf: Lenken Sie versöhnlich und vernünftig ein!
  • Gesundheit: Es geht spürbar aufwärts; schonen Sie sich trotzdem noch! Ab Mittwoch sind Sie schon besser drauf.
  • Beruf: Warten Sie mit wichtigen Gesprächen bis Mittwoch, da lässt sich bestimmt mehr bewegen.

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Zurück in den sicheren Hafen, sonst kann es bald turbulent werden! Unter der Venus- und Mond-Opposition ab Montag sollten Sie keine Konflikte schüren.
  • Gesundheit: Sie steuern auf eine anstrengende Mars-Opposition zu. Schonen Sie sich und vor allem auch Ihre Nerven!
  • Beruf: Stecken Sie Ihre Ambitionen vorerst etwas zurück und ordnen Sie sich dem Teamwork unter!

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Jetzt heißt es allmählich locker lassen und vor allem den freundschaftlichen Aspekt von Beziehungen betonen. Weniger Alltagsgrau und mehr Abwechslung!
  • Gesundheit: Überprüfen Sie Ihre Gewohnheiten und befreien Sie sich von Schädlichem. Und vorsichtiger ab Mittwoch!
  • Beruf: Wer für Innovation offen ist und andere dabei unterstützt, fährt besser als mit Festhalten an Altem.

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Endlich ist Ihnen Venus wieder gewogen. Werden Sie nur nicht abenteuerlustig, das kann ins Auge gehen. Es ist sicher klüger, Bewährtes neu zu beleben.
  • Gesundheit: Sie blühen auf und werden zudem durch positive Resonanz motiviert. Ihre Nerven erholen sich auch.
  • Beruf: Auf zu neuen Erfolgen! Für Vorsprachen und Verhandlungen sind Montag und Dienstag ideal.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Lassen Sie dem Partner lieber eine längere Leine, sonst könnte es zu ernsthaften Problemen kommen! Seien Sie auch in Streitfragen viel nachgiebiger!
  • Gesundheit: Schalten Sie jetzt zusehends zurück, schonen Sie Ihre Nerven und tun Sie auch mehr für Ihr Äußeres!
  • Beruf: Es könnte stressig werden. Gehen Sie mit Konflikten sehr zurückhaltend und kooperativ um!

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Unter der Wassermann-Venus wird es jetzt wieder abwechslungsreicher und lustiger. Freuen Sie sich auf schöne Begegnungen und Spaß mit dem Partner!
  • Gesundheit: Mit der Lebensfreude stellt sich auch wieder mehr Lust an Bewegung ein. Also hinaus zum Wintersport!
  • Beruf: Neue und ungewöhnliche Ideen sind willkommen. Auch das Teamwork macht wieder mehr Freude.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Nehmen Sie es mit Ihren Regeln nicht so genau! Abwechslung, Toleranz und Humor sind jetzt wichtige Kriterien, um die Liebe weiter genießen zu können.
  • Gesundheit: Die große nervliche Anspannung lässt allmählich nach. Erholen Sie sich in einem schönen Winterurlaub!
  • Beruf: Halten Sie nicht an Altgedientem fest und lassen Sie endlich erfrischende neue Ideen zu!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Spätestens ab Montag liegt man Ihnen zu Füßen. Venus eröffnet Singles tolle neue Chancen, während altbewährte Partnerschaften zu neuem Leben erwachen.
  • Gesundheit: Venus sorgt auch dafür, dass Sie wieder sehr attraktiv wirken, Sie blühen aber auch mental voll auf.
  • Beruf: Bringen Sie Ihre Ideen ein, bewerben Sie sich für neue Aufgaben! Sie sind sehr willkommen.

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Man darf ruhig mehr Spaß haben, ohne dass Sie gleich wieder verunsichert sind. Sie sollten jetzt eine Partnerin sein, mit der man Pferde stehlen kann.
  • Gesundheit: Verschaffen Sie sich mehr frische Luft und mehr geistige und körperliche Abwechslung und Anregungen!
  • Beruf: Schütteln Sie Skepsis und Ängste ab und öffnen Sie sich für neue Ideen und Perspektiven! 

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden