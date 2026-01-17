17.1.2026 – 23.1.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (17.1.2025 – 23.1.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Ab Montag ist Entspannung in Sicht, Venus ist Ihnen dann wieder gewogen. Nur keine impulsiven Aktionen mehr am Wochenende, dann wird alles wieder gut.
- Gesundheit: Auch energetisch zeichnet sich bereits ein Aufwärtstrend ab, der sich auch mental positiv auswirkt.
- Beruf: Warten Sie mit wichtigen Entscheidungen zumindest bis Mittwoch! Da wird alles leichter.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Nehmen Sie sich am Wochenende Zeit zum Reden, um Probleme auszuräumen und Spannungen vorzubeugen. Sie sollten auf jeden Fall mehr Toleranz aufbringen.
- Gesundheit: Aufkommende Unruhe, die Ihre Nerven belasten könnte. Achten Sie auch besser auf Herz und Kreislauf!
- Beruf: Zeit, mal umzudenken und für neue Ansätze offen zu sein. Finanziell ist Vorsicht geboten.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Venus und Mond läuten am Montag ein Liebeshoch ein. Seien Sie aber am Mittwoch und Donnerstag viel geduldiger, nicht gleich zu stürmisch zur Sache!
- Gesundheit: Sie blühen jetzt nach und nach wieder voll auf. Ab Mitte der Woche kommen Sie auch mental in Topform.
- Beruf: Bewerbungen, aber auch Verhandlungen und Prüfungen laufen am Montag und Dienstag bestens.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Zurückhaltung am Wochenende! Ab Montag ist die Venus-Opposition überstanden. Zeit für einen neuen Anlauf: Lenken Sie versöhnlich und vernünftig ein!
- Gesundheit: Es geht spürbar aufwärts; schonen Sie sich trotzdem noch! Ab Mittwoch sind Sie schon besser drauf.
- Beruf: Warten Sie mit wichtigen Gesprächen bis Mittwoch, da lässt sich bestimmt mehr bewegen.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Zurück in den sicheren Hafen, sonst kann es bald turbulent werden! Unter der Venus- und Mond-Opposition ab Montag sollten Sie keine Konflikte schüren.
- Gesundheit: Sie steuern auf eine anstrengende Mars-Opposition zu. Schonen Sie sich und vor allem auch Ihre Nerven!
- Beruf: Stecken Sie Ihre Ambitionen vorerst etwas zurück und ordnen Sie sich dem Teamwork unter!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Jetzt heißt es allmählich locker lassen und vor allem den freundschaftlichen Aspekt von Beziehungen betonen. Weniger Alltagsgrau und mehr Abwechslung!
- Gesundheit: Überprüfen Sie Ihre Gewohnheiten und befreien Sie sich von Schädlichem. Und vorsichtiger ab Mittwoch!
- Beruf: Wer für Innovation offen ist und andere dabei unterstützt, fährt besser als mit Festhalten an Altem.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Endlich ist Ihnen Venus wieder gewogen. Werden Sie nur nicht abenteuerlustig, das kann ins Auge gehen. Es ist sicher klüger, Bewährtes neu zu beleben.
- Gesundheit: Sie blühen auf und werden zudem durch positive Resonanz motiviert. Ihre Nerven erholen sich auch.
- Beruf: Auf zu neuen Erfolgen! Für Vorsprachen und Verhandlungen sind Montag und Dienstag ideal.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Lassen Sie dem Partner lieber eine längere Leine, sonst könnte es zu ernsthaften Problemen kommen! Seien Sie auch in Streitfragen viel nachgiebiger!
- Gesundheit: Schalten Sie jetzt zusehends zurück, schonen Sie Ihre Nerven und tun Sie auch mehr für Ihr Äußeres!
- Beruf: Es könnte stressig werden. Gehen Sie mit Konflikten sehr zurückhaltend und kooperativ um!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Unter der Wassermann-Venus wird es jetzt wieder abwechslungsreicher und lustiger. Freuen Sie sich auf schöne Begegnungen und Spaß mit dem Partner!
- Gesundheit: Mit der Lebensfreude stellt sich auch wieder mehr Lust an Bewegung ein. Also hinaus zum Wintersport!
- Beruf: Neue und ungewöhnliche Ideen sind willkommen. Auch das Teamwork macht wieder mehr Freude.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Nehmen Sie es mit Ihren Regeln nicht so genau! Abwechslung, Toleranz und Humor sind jetzt wichtige Kriterien, um die Liebe weiter genießen zu können.
- Gesundheit: Die große nervliche Anspannung lässt allmählich nach. Erholen Sie sich in einem schönen Winterurlaub!
- Beruf: Halten Sie nicht an Altgedientem fest und lassen Sie endlich erfrischende neue Ideen zu!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Spätestens ab Montag liegt man Ihnen zu Füßen. Venus eröffnet Singles tolle neue Chancen, während altbewährte Partnerschaften zu neuem Leben erwachen.
- Gesundheit: Venus sorgt auch dafür, dass Sie wieder sehr attraktiv wirken, Sie blühen aber auch mental voll auf.
- Beruf: Bringen Sie Ihre Ideen ein, bewerben Sie sich für neue Aufgaben! Sie sind sehr willkommen.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Man darf ruhig mehr Spaß haben, ohne dass Sie gleich wieder verunsichert sind. Sie sollten jetzt eine Partnerin sein, mit der man Pferde stehlen kann.
- Gesundheit: Verschaffen Sie sich mehr frische Luft und mehr geistige und körperliche Abwechslung und Anregungen!
- Beruf: Schütteln Sie Skepsis und Ängste ab und öffnen Sie sich für neue Ideen und Perspektiven!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90