Die 25 sichersten Airlines der Welt im Ranking
© Getty Images

Fluggesellschaften

Die 25 sichersten Airlines der Welt im Ranking

16.01.26, 14:48
Flugangst adé! Wer 2026 ins Flugzeug steigt, kann beruhigt durchatmen. Das Portal AirlineRatings hat genau hingeschaut und die 25 sichersten Airlines der Welt gekürt. Dafür wurden 320 Fluggesellschaften weltweit unter die Lupe genommen.

Jahr für Jahr analysiert das internationale Bewertungsportal AirlineRatings die Sicherheit der weltweit größten Fluggesellschaften. Für das Ranking 2026 wurden insgesamt 320 Airlines anhand zahlreicher Kriterien untersucht. Das Ergebnis zeigt: Die Unterschiede zwischen den Top-Platzierungen sind minimal. Dennoch gibt es einen neuen Spitzenreiter.

Sensation an der Spitze: Etihad ist Nummer 1

Die 25 sichersten Airlines der Welt im Ranking
© Getty Images

Etihad Airways aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist 2026 die sicherste Airline der Welt. Damit steht erstmals eine Fluggesellschaft aus der Golfregion ganz oben im Sicherheitsranking.

Der Grund für den Triumph: Laut AirlineRatings-CEO Sharon Petersen eine perfekte Mischung aus ultramoderner Flotte, höchster Cockpit-Sicherheit, cleveren Strategien zur Vermeidung von Turbulenzen und einer makellosen Unfallbilanz. Besonders beeindruckend: Etihad verzeichnet die niedrigste Unfallrate pro Flug aller bewerteten Airlines.

So entsteht das Sicherheitsranking

AirlineRatings bewertet Airlines nach einem ganzen Bündel an Faktoren. Dazu zählen:

  • Zwischenfälle pro Flug
  • Anzahl schwerwiegender Vorfälle
  • Alter der Flugzeuge
  • internationale Sicherheits-Audits
  • Ausbildung und Training der Pilotinnen und Piloten

Neu 2026: Turbulenz-Management spielt eine deutlich größere Rolle. Airlines, die aktiv Maßnahmen setzen, um Erschütterungen zu vermeiden, punkten extra.

Die 25 sichersten Airlines der Welt 2026

  1. Etihad
  2. Cathay Pacific
  3. Qantas
  4. Qatar Airways
  5. Emirates
  6. Air New Zealand
  7. Singapore Airlines
  8. EVA Air
  9. Virgin Australia
  10. Korean Air
  11. STARLUX
  12. Turkish Airlines
  13. Virgin Atlantic
  14. ANA
  15. Alaska Airlines
  16. TAP Air Portugal
  17. SAS
  18. British Airways
  19. Vietnam Airlines
  20. Iberia
  21. Lufthansa
  22. Air Canada
  23. Delta
  24. American Airlines
  25. Fiji Airways

Die 25 sichersten Airlines der Welt im Ranking
© Getty Images

Neue Gesichter im Sicherheits-Olymp

Fiji Airways und STARLUX feiern 2026 ihr Debüt im Ranking. Besonders STARLUX sorgt für Aufsehen: Die junge taiwanische Airline ist eigentlich noch zu neu für die Liste – wurde aber wegen ihres außergewöhnlich hohen Sicherheits- und Transparenz-Ansatzes dennoch aufgenommen.

Fazit: Sicher fliegen war nie beruhigender

Ob Langstrecke oder Kurztrip – die Top-Airlines 2026 zeigen, dass Fliegen heute sicherer ist als je zuvor. Und wer mit Etihad abhebt, sitzt laut Expertenurteil sogar im sichersten Flieger der Welt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

