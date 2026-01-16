Die 25 sichersten Airlines der Welt im Ranking

Flugangst adé! Wer 2026 ins Flugzeug steigt, kann beruhigt durchatmen. Das Portal AirlineRatings hat genau hingeschaut und die 25 sichersten Airlines der Welt gekürt. Dafür wurden 320 Fluggesellschaften weltweit unter die Lupe genommen.

Jahr für Jahr analysiert das internationale Bewertungsportal AirlineRatings die Sicherheit der weltweit größten Fluggesellschaften. Für das Ranking 2026 wurden insgesamt 320 Airlines anhand zahlreicher Kriterien untersucht. Das Ergebnis zeigt: Die Unterschiede zwischen den Top-Platzierungen sind minimal. Dennoch gibt es einen neuen Spitzenreiter.

Sensation an der Spitze: Etihad ist Nummer 1

© Getty Images

Etihad Airways aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist 2026 die sicherste Airline der Welt. Damit steht erstmals eine Fluggesellschaft aus der Golfregion ganz oben im Sicherheitsranking.

Der Grund für den Triumph: Laut AirlineRatings-CEO Sharon Petersen eine perfekte Mischung aus ultramoderner Flotte, höchster Cockpit-Sicherheit, cleveren Strategien zur Vermeidung von Turbulenzen und einer makellosen Unfallbilanz. Besonders beeindruckend: Etihad verzeichnet die niedrigste Unfallrate pro Flug aller bewerteten Airlines.

So entsteht das Sicherheitsranking

AirlineRatings bewertet Airlines nach einem ganzen Bündel an Faktoren. Dazu zählen:

Zwischenfälle pro Flug

Anzahl schwerwiegender Vorfälle

Alter der Flugzeuge

internationale Sicherheits-Audits

Ausbildung und Training der Pilotinnen und Piloten

Neu 2026: Turbulenz-Management spielt eine deutlich größere Rolle. Airlines, die aktiv Maßnahmen setzen, um Erschütterungen zu vermeiden, punkten extra.

Die 25 sichersten Airlines der Welt 2026

Etihad Cathay Pacific Qantas Qatar Airways Emirates Air New Zealand Singapore Airlines EVA Air Virgin Australia Korean Air STARLUX Turkish Airlines Virgin Atlantic ANA Alaska Airlines TAP Air Portugal SAS British Airways Vietnam Airlines Iberia Lufthansa Air Canada Delta American Airlines Fiji Airways

© Getty Images

Neue Gesichter im Sicherheits-Olymp

Fiji Airways und STARLUX feiern 2026 ihr Debüt im Ranking. Besonders STARLUX sorgt für Aufsehen: Die junge taiwanische Airline ist eigentlich noch zu neu für die Liste – wurde aber wegen ihres außergewöhnlich hohen Sicherheits- und Transparenz-Ansatzes dennoch aufgenommen.

Fazit: Sicher fliegen war nie beruhigender

Ob Langstrecke oder Kurztrip – die Top-Airlines 2026 zeigen, dass Fliegen heute sicherer ist als je zuvor. Und wer mit Etihad abhebt, sitzt laut Expertenurteil sogar im sichersten Flieger der Welt.