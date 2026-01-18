Das sollten Sie in der Woche vom 19. Jänner bis 25. Jänner laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 19.01. - 25.01.

Montag - 19. Jänner 2026

Mond nimmt zu

Wassermann

Bei längeren Flugreisen immer wieder aufstehen – Thrombosegefahr! Der Schlaf um Mitternacht ist besonders wichtig. Er unterstützt das Blutbild.

Dienstag – 20. Jänner 2026

Mond nimmt zu

Wassermann

Zeit für einen Beauty-Tag! Aufbauende Gesichtsmasken ziehen heute besonders gut ein. Ein Tipp: Zinnkrautwasser verkleinert die Gesichtsporen.

Mittwoch – 21. Jänner 2026

Mond nimmt zu

Wassermann

Weiß und Grün unterstützen heute und morgen. Fettige Speisen belasten an Wassermann-Tagen hingegen noch mal mehr als an anderen Tagen.

Donnerstag – 22. Jänner 2026

Mond nimmt zu

Fische

Probieren Sie an Fische-Tagen, keine Genussmittel zu sich zu nehmen und trinken Sie besonders viel Wasser. Das lässt die Weihnachtspfunde schmelzen.

Freitag – 23. Jänner 2026

Mond nimmt zu

Fische

Alkohol und andere Genussmittel wirken an Fische extra negativ. Achten Sie außerdem auf warme Füße und Sitzflächen – Blasenentzündungsgefahr.

Samstag – 24. Jänner 2026

Mond nimmt zu

Widder

Kopfmassagen sind an Widder doppelt gut. Schokolade löst bei vielen Menschen Migräne aus. Heute möglichst keine Tiefenreinigung im Gesicht!

Sonntag – 25. Jänner 2026

Mond nimmt zu

Widder

Meditation ist besonders hilfreich für unruhige Menschen. Augenübungen wie Augenrollen fördern zudem die Sehkraft.