Das sollten Sie in der Woche vom 19. Jänner bis 25. Jänner laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 4

Das sollten Sie in der Woche vom 19. Jänner bis 25. Jänner laut Mondkalender tun

18.01.26, 07:00
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 19.01. - 25.01.

Montag - 19. Jänner 2026

  • Mond nimmt zu
  • Wassermann

Bei längeren Flugreisen immer wieder aufstehen – Thrombosegefahr! Der Schlaf um Mitternacht ist besonders wichtig. Er unterstützt das Blutbild.

Dienstag – 20. Jänner 2026

  • Mond nimmt zu
  • Wassermann

Zeit für einen Beauty-Tag! Aufbauende Gesichtsmasken ziehen heute besonders gut ein. Ein Tipp: Zinnkrautwasser verkleinert die Gesichtsporen.

Mittwoch – 21. Jänner 2026

  • Mond nimmt zu
  • Wassermann

Weiß und Grün unterstützen heute und morgen. Fettige Speisen belasten an Wassermann-Tagen hingegen noch mal mehr als an anderen Tagen.

Donnerstag – 22. Jänner 2026

  • Mond nimmt zu
  • Fische

Probieren Sie an Fische-Tagen, keine Genussmittel zu sich zu nehmen und trinken Sie besonders viel Wasser. Das lässt die Weihnachtspfunde schmelzen.

Freitag – 23. Jänner 2026

  • Mond nimmt zu
  • Fische

Alkohol und andere Genussmittel wirken an Fische extra negativ. Achten Sie außerdem auf warme Füße und Sitzflächen – Blasenentzündungsgefahr.

Samstag – 24. Jänner 2026

  • Mond nimmt zu
  • Widder

Kopfmassagen sind an Widder doppelt gut. Schokolade löst bei vielen Menschen Migräne aus. Heute möglichst keine Tiefenreinigung im Gesicht!

Sonntag – 25. Jänner 2026

  • Mond nimmt zu
  • Widder

Meditation ist besonders hilfreich für unruhige Menschen. Augenübungen wie Augenrollen fördern zudem die Sehkraft.

