Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
E-Commerce-Artikel
  1. oe24.at
  2. Shopping
Oura-Ring-Alternativen: Günstige Fitness-Tracker für Schlaf & Gesundheit
© Getty Images
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Amazon-Highlights

Oura-Ring-Alternativen: Günstige Fitness-Tracker für Schlaf & Gesundheit

15.01.26, 13:00
Teilen

Wer den Oura-Ring liebt, aber nicht so viel ausgeben will, sollte sich diese zwei beliebten Alternativen auf Amazon* anschauen! Schlaf, Herzfrequenz und Aktivität werden zuverlässig getrackt – zu einem Bruchteil des Preises.

Was Smart-Ringe wirklich können

Smart-Ringe wie Oura oder Letsfit sind kleine Hightech-Geräte, die rund um die Uhr Gesundheits- und Fitnessdaten sammeln. Sie messen Schlafqualität, Herzfrequenz, Aktivität und teilweise sogar Stresslevel oder Sauerstoffsättigung. Die Daten werden direkt auf das Smartphone übertragen und bieten detaillierte Einblicke in Erholung, Tagesenergie und Trainingsfortschritte. So helfen die Ringe, Schlafmuster zu erkennen, Fitnessziele zu verfolgen und das allgemeine Wohlbefinden besser zu steuern – alles kompakt am Finger, ohne sperrige Armbänder oder Geräte. 

Fitness-Tracker kaufen: Darauf sollten Sie achten

Bevor Sie zuschlagen, lohnt sich ein Blick auf die Funktionen: Wichtig sind vor allem Schlaftracking, Herzfrequenzmessung, Schrittzähler und Akkulaufzeit. Mindestens 5–7 Tage Laufzeit sind empfehlenswert, damit der Tracker den Alltag zuverlässig begleitet.

Lesen Sie auch

Auch das Display und die Bedienung spielen eine Rolle: Ein Touchscreen oder gut ablesbares Display erleichtert die Nutzung, während ein leichter, angenehmer Ring oder Armbandkomfort beim Tragen entscheidend ist. Wer viel Sport treibt, sollte auf wasserfeste Geräte und Sportprofile achten.

Die besten Alternativen 

RingConn Gen 2 Smart Ring – Schlaf & Gesundheit im Blick

RingConn Gen 2 Smart Ring 

RingConn Gen 2 Smart Ring 

© Amazon

Der RingConn Gen 2 ist der weltweit erste Smart Ring mit Schlafapnoe-Monitoring. Er bietet 12 Tage Akkulaufzeit und misst Stress, Herzfrequenz sowie frauenspezifische Gesundheitsdaten – ideal für alle, die ihre Gesundheit umfassend überwachen möchten.

Wofür er gut ist:

  • Schlafapnoe- und Schlafphasen-Tracking
  • Herzfrequenz- und Stressmonitoring
  • Frauen-Gesundheitstracking (Zyklus, Ovulation)
  • Lange Akkulaufzeit von bis zu 12 Tage

Preis: 341,84 € 

ULTRAHUMAN Ring AIR – Smart Ring für Schlaf & Fitness

ULTRAHUMAN Ring AIR - Smart Ring 

ULTRAHUMAN Ring AIR - Smart Ring 

© Amazon

Messen Sie zuerst mit dem Ring AIR Sizing Kit, bevor Sie loslegen. Der Smart Ring trackt Schlaf, Herzfrequenz und Fitnessaktivitäten – ideal für alle, die ihre Gesundheit digital im Blick behalten möchten.

Wofür er gut ist:

  • Überwacht Schlafqualität, Tiefschlaf- und REM-Phasen
  • Misst Herzfrequenz und Aktivität den ganzen Tag
  • Hilft, Fitnessziele und Erholungsphasen besser zu planen

Preis: 299,00 € – 491,08 € 

Fazit: Oura-Feeling für jeden Geldbeutel 

Wer auf Schlaf- und Fitness-Tracking setzt, muss nicht gleich 300–500 Euro investieren. Mit dem RingConn Gen 2 bekommt man High-End-Funktionen für Profis, der ULTRAHUMAN Ring ist ideal für Einsteiger oder alle, die die Basics testen möchten. Beide liefern zuverlässig Daten zu Schlaf, Herzfrequenz und Aktivität – und sind auf Amazon sofort verfügbar. 

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden