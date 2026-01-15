Oura-Ring-Alternativen: Günstige Fitness-Tracker für Schlaf & Gesundheit

Wer den Oura-Ring liebt, aber nicht so viel ausgeben will, sollte sich diese zwei beliebten Alternativen auf Amazon* anschauen! Schlaf, Herzfrequenz und Aktivität werden zuverlässig getrackt – zu einem Bruchteil des Preises.

Was Smart-Ringe wirklich können

Smart-Ringe wie Oura oder Letsfit sind kleine Hightech-Geräte, die rund um die Uhr Gesundheits- und Fitnessdaten sammeln. Sie messen Schlafqualität, Herzfrequenz, Aktivität und teilweise sogar Stresslevel oder Sauerstoffsättigung. Die Daten werden direkt auf das Smartphone übertragen und bieten detaillierte Einblicke in Erholung, Tagesenergie und Trainingsfortschritte. So helfen die Ringe, Schlafmuster zu erkennen, Fitnessziele zu verfolgen und das allgemeine Wohlbefinden besser zu steuern – alles kompakt am Finger, ohne sperrige Armbänder oder Geräte.

Fitness-Tracker kaufen: Darauf sollten Sie achten

Bevor Sie zuschlagen, lohnt sich ein Blick auf die Funktionen: Wichtig sind vor allem Schlaftracking, Herzfrequenzmessung, Schrittzähler und Akkulaufzeit. Mindestens 5–7 Tage Laufzeit sind empfehlenswert, damit der Tracker den Alltag zuverlässig begleitet.

Auch das Display und die Bedienung spielen eine Rolle: Ein Touchscreen oder gut ablesbares Display erleichtert die Nutzung, während ein leichter, angenehmer Ring oder Armbandkomfort beim Tragen entscheidend ist. Wer viel Sport treibt, sollte auf wasserfeste Geräte und Sportprofile achten.

Die besten Alternativen

RingConn Gen 2 Smart Ring © Amazon

Der RingConn Gen 2 ist der weltweit erste Smart Ring mit Schlafapnoe-Monitoring. Er bietet 12 Tage Akkulaufzeit und misst Stress, Herzfrequenz sowie frauenspezifische Gesundheitsdaten – ideal für alle, die ihre Gesundheit umfassend überwachen möchten.

Wofür er gut ist:

Schlafapnoe- und Schlafphasen-Tracking

Herzfrequenz- und Stressmonitoring

Frauen-Gesundheitstracking (Zyklus, Ovulation)

Lange Akkulaufzeit von bis zu 12 Tage

Preis: 341,84 €

ULTRAHUMAN Ring AIR - Smart Ring © Amazon

Messen Sie zuerst mit dem Ring AIR Sizing Kit, bevor Sie loslegen. Der Smart Ring trackt Schlaf, Herzfrequenz und Fitnessaktivitäten – ideal für alle, die ihre Gesundheit digital im Blick behalten möchten.

Wofür er gut ist:

Überwacht Schlafqualität, Tiefschlaf- und REM-Phasen

Misst Herzfrequenz und Aktivität den ganzen Tag

Hilft, Fitnessziele und Erholungsphasen besser zu planen

Preis: 299,00 € – 491,08 €

Fazit: Oura-Feeling für jeden Geldbeutel

Wer auf Schlaf- und Fitness-Tracking setzt, muss nicht gleich 300–500 Euro investieren. Mit dem RingConn Gen 2 bekommt man High-End-Funktionen für Profis, der ULTRAHUMAN Ring ist ideal für Einsteiger oder alle, die die Basics testen möchten. Beide liefern zuverlässig Daten zu Schlaf, Herzfrequenz und Aktivität – und sind auf Amazon sofort verfügbar.

