Minusgrade: Hier kriegen Sie die beste Thermounterwäsche
© Tchibo/Falke

Stylisch und Warm

Minusgrade: Hier kriegen Sie die beste Thermounterwäsche

13.01.26, 14:15
Teilen

Mit der richtigen Thermounterwäsche bleibt jeder Spaziergang, Shoppingtrip oder Winterlauf warm und cozy. Wir zeigen die besten Sets für Alltag und Sport, vom günstigen Einsteiger- bis zum Premium-Modell. 

Es ist kalt. Richtig kalt. Die Temperaturen fallen unter 0 °C und selbst Ihr dicker Wollpullover plus Mantel fühlt sich plötzlich wie ein schlechter Witz an. Zeit, Klartext zu reden: Schichtprinzip ist alles. Und die geheime Superkraft? Thermounterwäsche.

Warum? Ganz einfach: Sie ist wärmend, atmungsaktiv und macht selbst Spaziergänge und spontane Shoppingtouren bei Minusgraden erträglich. Und ja, auch beim Sport wie Laufen, Skifahren oder Winterwanderungen ist sie Gold wert. Thermounterwäsche kann also viel mehr, als man denkt: Sie hält warm, ohne dass man wie ein Michelin-Männchen aussieht. 

Thermounterwäsche: Das sind unsere Favoriten

1. Thermo-Funktionsunterwäsche von Tchibo

Minusgrade: Hier kriegen Sie die beste Thermounterwäsche
© Tchibo
  • Preis: ca. 20 € pro Set
  • Vielseitig, günstig und zuverlässig. Perfekt, wenn Sie einfach warm bleiben wollen, ohne die Bank zu sprengen.

2. Falke High Quality

Minusgrade: Hier kriegen Sie die beste Thermounterwäsche
© Falke
  • Preis: Langarmshirt 95 €, Tights 80 €
  • Seit 1895 sorgt Falke für Material, das sich wie eine zweite Haut anfühlt. Hochwertig, extrem angenehm zu tragen und langlebig.

3. Snocks Thermo-Set

Minusgrade: Hier kriegen Sie die beste Thermounterwäsche
© Snocks über About You
  • Preis: ca. 50 € (über About You)
  • Stylisch, funktional und für alle, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wollen.

4. Normani Thermo-Set

Minusgrade: Hier kriegen Sie die beste Thermounterwäsche
© Normani über Zalando
  • Preis: ca. 32 € (über Zalando)
  • Ideal für Einsteiger:innen in die Welt der Thermounterwäsche - günstig, warm und unkompliziert. 

 

Thermounterwäsche ist kein langweiliger Winter-Add-on, sondern das Must-have für alle, die draußen keine Frostbeulen riskieren wollen

