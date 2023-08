Hier attackiert Bullenhai ein Fischerboot

"Ich hätte nicht gedacht, dass ein Hai das Boot tatsächlich so erschüttern kann", sagte ein Passagier.

Drohnenaufnahmen fingen den Moment ein, in dem ein aggressiver Bullenhai ein Fischerboot in Südflorida angriff. Das Video zeigt, wie der Bullenhai im Wasser schwappt und dann das Boot in Palm Beach heftig rammt, so dass der Motor stark beschädigt wird und alle an Bord geschockt sind.

Hier das ganze Video

"Plötzlich schaltete etwas im Gehirn des Hais um und er ging in den vollen Angriffsmodus über", sagte einer der Männer an Bord des Bootes. "Ich hätte nicht gedacht, dass ein Hai das Boot tatsächlich so erschüttern kann", sagte ein anderer Passagier. "Soll das ein Witz sein? Das ist wie eine Fahrt in den Universal Studios". Obwohl das Video mit der Szene aus dem Film "Der weiße Hai" verglichen wurde, wurde niemand an Bord des Fischerbootes verletzt.