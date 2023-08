Hier läuft Darth Vader durchs Death Valley

Auf seinem Blog dokumentiert er nun seine maskierten Kilometer und gibt Ratschläge zum 'Heat Running'.

Jon Rice aus New Mexico beweist, dass die Macht stark in ihm ist, denn jedes Jahr stellt er sich der "Darth Valley Challenge" – eine verrückte Laufveranstaltung im Death Valley, verkleidet als der ikonische "Star Wars"-Bösewicht Darth Vader.

Läuft jedes Jahr

Die Geschichte begann 1997, als der leidenschaftliche Läufer während eines Laufs durch Kalifornien zufällig am Artists Drive des Nationalparks vorbeikam. Doch erst 2010 kam die lustige Idee dazu: Da das Death Valley als Drehort einiger "Star Wars"-Szenen diente, beschloss der Mann, seinem Lauf eine besondere Note zu verleihen, indem er sich als verschiedene Figuren aus dem Science-Fiction-Epos verkleidete. Den Lauf im Darth Vader Kostüm absolvierte Rice bei unglaublichen 53 Grad.

Auf seinem Blog dokumentiert er nun seine maskierten Kilometer und gibt Ratschläge zum "Heat Running". Denn diese Herausforderung ist nicht zu unterschätzen: Er trainiert das ganze Jahr über, um sich an die extremen Temperaturen zu gewöhnen. "Ich habe jahrelang in der Sauna trainiert, um mich an diese Temperaturen zu gewöhnen", erklärt er in einem Interview. Doch er betont auch, dass der Lauf keineswegs ein Spaß ohne Risiko ist: In der Wüste zu kollabieren, wäre tödlich.

Er wählt Strecken mit viel Verkehr, um im Notfall sofortige Hilfe zu bekommen.Seine Frau begleitet den Mann jedes Jahr bei dem Lauf. "Ich mache Witze, weil ich nicht will, dass er etwas Dummes tut, das sein Leben gefährdet", sagt sie mit einem Augenzwinkern.

In diesem Jahr stellte der unerschrockene Läufer eine neue Bestleistung auf, indem er zusätzlich zu seinem Kostüm eine Sturmhaube, Thermounterwäsche und ein schwarzes Kompressionsshirt trug. Doch die Hitze stellte ihn auf eine harte Probe. "Die sengende Luft, die in die Maske gepresst wird, macht das Atmen noch schwieriger", gestand er.