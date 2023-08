Nach Film-Hype: Jetzt sind 'Barbie-Särge' im Trend

Ein Bestatter berichtete von einem Anstieg des Interesses nach dem Filmstart und gewährte einen 30%igen Rabatt auf die pinken Modelle.

Der kultige "Barbie"-Film hat eine rosa Welle losgetreten - jetzt wollen Fans Barbie sogar mit ins Jenseits nehmen. Bestattungsunternehmen verkaufen pinkfarbene Barbie-Särge, um die Liebe zur ikonischen Figur auch im Tod zu feiern. Ein Werbeclip beschreibt den leuchtenden Sarg als "Erinnerung an unvergessliche Momente" und betont, dass das Leben farbenfroh und lebendig sein sollte.

Pinke Särge

© Olivares Funeral Home

Das Unternehmen Olivares Funeral Home wirbt mit dem Slogan "Damit Sie ruhen können wie Barbie". Auch in Mexiko und anderen lateinamerikanischen Ländern sind rosa Särge im Trend. Ein Bestatter berichtete von einem Anstieg des Interesses nach dem Filmstart und gewährte einen 30%igen Rabatt auf die pinken Modelle. Einheimische zeigten sich begeistert und äußerten den Wunsch, in einem Barbie-Sarg bestattet zu werden. "Der Tod in Plastik, das ist fantastisch", scherzte jemand.

© Olivares Funeral Home

Ein Einheimischer gab zu, dass er "eine haben möchte, wenn ich sterbe", während ein anderer meinte, dass "die ewige Ruhe gar nicht mehr so schlecht aussieht".