UPS-Bote macht Selfies mit Hundewelpen, die er auf Route trifft

Seine pelzigen Abenteuer haben dazu beigetragen, dass Hardesty bereits mehr als 130.000 Follower auf Instagram hat.

Der 32-jährige UPS-Fahrer, den die meisten Leute Jay nennen, verbringt seine Tage damit, Pakete auf seiner Route in der Nachbarschaft von New Orleans auszuliefern - und Selfies mit den süßen Welpen zu machen, die er auf seinem Weg trifft. "Jedes Mal, wenn ich einen Hund sehe, bin ich aufgeregter als früher", sagte der 11-jährige UPS-Veteran gegenüber "Good Morning America".

Fotos gehen viral

Seine pelzigen Abenteuer haben dazu beigetragen, dass Hardesty bereits mehr als 130.000 Follower auf Instagram hat, mit Tausenden von Likes für jeden Beitrag. Der 32-Jährige sagte, er habe vor etwa fünf Jahren damit begonnen, Fotos mit den Haustieren, die ihm auf seiner Route begegneten, unter dem Hashtag #pupsofjay zu machen, aber er hätte nie erwartet, dass diese Fotos viral gehen würden.

"Ich habe an einem Freitag aus Spaß einen Hund mitgenommen. Ich habe ein Foto mit ihm gemacht, es auf Instagram gepostet und er hat mehr Likes bekommen, als ich je gesehen habe. Also versuche ich jeden Freitag, so weiterzumachen." Seine große Fangemeinde in den sozialen Medien hat dazu beigetragen, dass Hardesty für die Kunden auf seiner Route zu einer lokalen Berühmtheit geworden ist. "Die Besitzer sind ziemlich cool, wenn ich sie bitte, ein Foto mit ihren Hunden zu machen, weil sie sagen: 'Sie machen meinen Hund berühmt!'"