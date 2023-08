Einbrecher öffnen Wohnungstür auf Bitten des Wohnungsbesitzers

Der Mann konnte die Einbrecher noch im Haus stellen, doch dummerweise war die Türe zugefallen.

Zwei gewiefte Einbrecher betraten am späten Samstagabend ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Johannesplatz in Erfurt. Das Duo war überzeugt, dass niemand in der Wohnung anzutreffen sei und machte sich ans Werk.

Kuriosum

Die Tür ging auf, und aus dem Inneren der Wohnung erschien der Bewohner höchstpersönlich. Die beiden Langfinger gerieten in Panik und ergriffen die Flucht. Der Bewohner jedoch, spärlich bekleidet, setzte zur Verfolgung an. Der Mann konnte die Einbrecher noch im Haus stellen, doch dummerweise war die Türe zugefallen und der Mann hatte keinen Schlüssel dabei.

Dann das Kuriosum: Er bat die Einbrecher höflich darum, die Tür erneut zu öffnen! Und tatsächlich, die Ganoven kamen der Bitte nach und öffneten die Türe. Die Polizei traf ein, um das Eindringen der Einbrecher zu untersuchen. Die Diebe wurden schließlich vor dem Haus geschnappt, bevor sie entkommen konnten.