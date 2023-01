Wegen OnlyFans-Account: Mutter darf nicht mehr Schule der Tochter betreten

Eine Mutter hat eine Schule verklagt, nachdem diese ihr den Zutritt verweigert hatte. Nach den Aussagen der Mutter ist dies auf ihren OnlyFans Account zurückzuführen.

Eine Mutter in den USA hat eine Schule verklagt, nachdem sie von der Schule ausgeschlossen wurde, weil sie angeblich OnlyFans hat. Konkret geht es um die freiwillige Arbeit. Im Gespräch mit WESH sagte sie: "Es war extrem schwierig. Ich habe das Gefühl, dass mir die einzige Freude in meinem Leben ohne wirklichen Grund genommen wurde."

© victoriasnooks

Am Dienstag reichte sie eine Klage gegen die Orange County Public Schools (OCPS) ein und behauptete, der Schulleiter von Sand Lake habe ihr gesagt, sie dürfe sich "nicht mehr in der Nähe von Kindern auf dem Schulgelände aufhalten". In der Klageschrift heißt es, dass diese Anweisung "vom Orange County Public School Board" kam. Triece beschuldigt das Schulamt außerdem des Eindringens in die Privatsphäre und der zivilrechtlichen sexuellen Cyberbelästigung - sie behauptet, es habe ihre Fotos ohne ihre Zustimmung an das Personal, die Angestellten und die Medien geschickt.

Triece fuhr fort: "Der Grund, warum ich OnlyFans überhaupt gegründet habe, war, dass ich nicht von 9 bis 5 arbeiten wollte. Ich wollte immer noch involviert sein. Ich habe eine verrückte Trennung hinter mir. Ich wollte immer noch mit ihnen zur Schule gehen und rund um die Uhr mit ihnen zusammen sein und so viel wie möglich in ihr Leben involviert sein, ohne von ihnen getrennt zu sein. Sie sind alles für mich."

Sie klagt nun in der Hoffnung, wieder als Freiwillige arbeiten zu können, wie ihr Anwalt Mark NeJame sagte: "Es ist wie in den alten Tagen, als man einen scharlachroten Buchstaben am Kopf trug. Ich will eine Änderung. Ich möchte nicht, dass irgendein Elternteil so etwas durchmachen muss. Das ist für mich einfach nicht fair."