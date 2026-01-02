Fast geschenkt: Ter Stegen verlässt Barca zum Spartarif

Seit Wochen wird um die Zukunft von Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona gemunkelt. Der Verein möchte den Torhüter bis Sommer verleihen und ihn somit in die Auslage stellen. Dafür verzichtet man sogar auf einiges an Kohle.

So berichtet "Mundo Deportivo", Barca und der FC Girona befinden sich in intensiven Verhandlungen bezüglich einer Leihe.

Zahlreiche Klubs in Europa scheinen interessiert und wären bereit, eine höhere Leihgebühr zu zahlen. Doch die Katalanen sind nicht auf das große Geld aus, sondern wollen wohl möglichst viel Spielzeit für den 44-fachen DFB-Nationalspieler.

Barca übernimmt fast komplettes Gehalt

Daher begnügen sie sich wohl mit einer Mini-Summe von nur einer Million Euro. Zusätzlich soll man auch bereit sein, einen Großteil des Gehalts - immerhin satte 18 bis 20 Millionen Euro pro Saison - zu übernehmen.

Für einen Verein, der finanziell so wenig auf Rosen gebettet ist, schon ein Statement. Bei Girona, aktuell auf Tabellenplatz 18, wäre der 33-Jährige wohl gesetzt und würde einiges zu tun bekommen.