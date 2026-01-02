Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Marc-André ter Stegen
© Getty

Verzichten auf Geld

Fast geschenkt: Ter Stegen verlässt Barca zum Spartarif

02.01.26, 14:40
Teilen

Seit Wochen wird um die Zukunft von Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona gemunkelt. Der Verein möchte den Torhüter bis Sommer verleihen und ihn somit in die Auslage stellen. Dafür verzichtet man sogar auf einiges an Kohle.

So berichtet "Mundo Deportivo", Barca und der FC Girona befinden sich in intensiven Verhandlungen bezüglich einer Leihe.

Zahlreiche Klubs in Europa scheinen interessiert und wären bereit, eine höhere Leihgebühr zu zahlen. Doch die Katalanen sind nicht auf das große Geld aus, sondern wollen wohl möglichst viel Spielzeit für den 44-fachen DFB-Nationalspieler.

Barca übernimmt fast komplettes Gehalt

Daher begnügen sie sich wohl mit einer Mini-Summe von nur einer Million Euro. Zusätzlich soll man auch bereit sein, einen Großteil des Gehalts - immerhin satte 18 bis 20 Millionen Euro pro Saison - zu übernehmen.

Für einen Verein, der finanziell so wenig auf Rosen gebettet ist, schon ein Statement. Bei Girona, aktuell auf Tabellenplatz 18, wäre der 33-Jährige wohl gesetzt und würde einiges zu tun bekommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden