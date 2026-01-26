Junge Menschen für Live-Acts für Redbox in Mödling gesucht

Redbox Mödling und Jugendzentrum Hauscafe suchen nach jungen kreativen Menschen, die ihre Musik live präsentieren möchten. Mit verschiedenen Formaten bietet der Verein in der Redbox eine Bühne für junge Talente, die am Anfang stehen oder Live-Erfahrungen sammeln möchten.

Für junge Musiker, Acts und Projekte ist es oft nicht leicht, passende Auftrittsmöglichkeiten oder Unterstützung zu finden. Mit den Eventformaten „Noiseflash“ und „Soundz“ gibt es somit zwei ideale Anknüpfungspunkte für junge Menschen, um Teil der Redbox-Bühne zu werden. Die Formate bieten Raum für unterschiedliche Genres, neue Sounds und kreative Experimente – vom ersten Auftritt bis zur Weiterentwicklung bestehender Projekte. Dabei ist es egal, ob jemand solo auftritt, als Band spielt oder sich noch am Anfang befindet. Im Mittelpunkt stehen Kreativität, Motivation und die Freude an Musik.

Poetry Slam und aufstrebende Musiker

Frühjahrsprogramm 2026: Die Redbox Mödling präsentiert ein vielseitiges Kulturprogramm zwischen Musik, Theater und gesellschaftlichem Diskurs. Das kommende Programm vereint Konzerte, Theater, politische Bildung und partizipative Formate zu einer abwechslungsreichen Saison. Bereits am 23. Jänner startete das Programm mit der Poetry-Slam-Reihe SLAM’MD, die am 13. März ihre Fortsetzung findet. Die beliebten Slam-Abende bieten wortgewandten Poeten eine Bühne und garantieren pointierte Texte, starke Performances und unmittelbare Publikumsnähe. Am 24. Jänner folgt mit SOUNDZ ein Eventformat, das gezielt aufstrebenden Musikern Raum gibt. Mit Summer Halos, Foxy 3-7 und Endlich Ohne Erika stehen an diesem Abend drei Bands aus dem Bereich Indie Rock auf der Bühne, die mit frischen Sounds und viel Energie die Redbox zum Klingen bringen.

Nachwuchsformat und Jamsession

Das nächste Nachwuchsformat lässt nicht lange auf sich warten: Am 21. Februar geht NOISEFLASH über die Bühne. Mit Eisbergsalat, One Hour und The Firestones präsentieren sich erneut junge Acts, die aktuelle musikalische Entwicklungen widerspiegeln und die Vielfalt der heimischen Szene zeigen. Ein fixer Bestandteil des Programms ist auch 2026 wieder die Redbox Jamsession, die am 27. Februar sowie am 8. Mai im hauseigenen Proberaum stattfindet. Hier sind alle spielfreudigen Musiker eingeladen – unabhängig von Erfahrung oder Stil – gemeinsam zu jammen, sich auszutauschen und neue musikalische Impulse zu setzen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Gesellschaftspolitischer Diskurs und Theater

Am 5. März steht mit Barbara Blaha eine prominente Stimme des gesellschaftspolitischen Diskurses auf der Redbox-Bühne. In ihrem neuen Programm „Funkenschwestern – Wie Feminismus alles besser macht“ verbindet sie persönliche Geschichten mit Zahlen, Fakten und Studien und zeigt eindrucksvoll, warum ökonomische Fragen immer auch feministische Fragen sind. Theaterliebhaber kommen am 10. und 11. März auf ihre Kosten, wenn der Kulturverein Ergo Arte das Stück „UR FAUST. URE GOETHE.“ präsentiert. Die Inszenierung nähert sich Goethes Klassiker auf eigenständige, zeitgemäße Weise und verspricht intensive Theaterabende. Am 20. März folgt ein weiteres Theaterhighlight: Das Kollektiv KLIO bringt mit „I killed my ex“ von Emilie Biason eine schwarzhumorige, feministische Auseinandersetzung mit weiblicher Wut, Trauma und Selbstermächtigung auf die Bühne und erweitert das Programm um eine kraftvolle, zeitgenössische Perspektive.

Musikalisch im April

Musikalisch wird es wieder am 11. April, wenn unter dem Titel „mundartig in Mödling“ das Tiroler Hip-Hop-Kollektiv Von Seiten der Gemeinde in der Redbox zu Gast ist und sein neues Album „Burn Down Pavillon“ präsentiert. Als Support sorgt die neunköpfige Formation Badmandi & die Rootzbuam für Stimmung. Ihre als Rootz-Rock-Reggae bezeichnete Musik ist eine mitreißende Fusion aus Dancehall- und Reggae-Riddims mit dem Sound einer Rockband.