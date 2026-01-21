Eklat im Parlament: Wöginger entschuldigt sich für FPÖ-Sager

ÖVP-Klubchef August Wöginger sorgte im Nationalrat für den ersten Eklat im neuen Jahr.

Nach der Winterpause startete der Nationalrat am Mittwoch in das Jahr 2026. ÖVP-Klubchef August Wöginger sorgte während der Aktuellen Stunde zur Teuerung für den ersten Eklat. Der ÖVP-Politiker kritisierte, dass die FPÖ alles kritisiere - selbst Maßnahmen, die entlasten oder in der Vergangenheit von den Blauen selbst vorgeschlagen wurden.

Wöginger zeigte daraufhin ein Taferl, das die Entlastungsrechnung der ÖVP zeigt. oe24 berichtete. Laut dieser spart sich ein arbeitender Haushalt 952 Euro im Jahr. Sparmaßnahmen sind, wie von oe24 berichtet, nicht mitgerechnet.

"De hobn ned amoi Zähne und a zrissene Hose"

"Insgesamt kommen wir hier auf einen knappen Tausender", so Wöginger. Im Oberösterreich-Dialekt legt er nach: "Und jetzt können Sie sagen, des ist uns alles Wurscht. Ich weiß ned, ob eure Fahnenschwinger do beim Neujahrsempfang, ob de des Wurscht is, obs 1.000 Euro mehr hobn oder ned".

Aus den Reihen der FPÖ kamen Zwischenrufe, was Wöginger kommentierte mit: "Jo, de hobn ned amoi Zähne und a zrissene Hose, das sind eure Fahnenschwinger". Daraufhin kamen noch mehr Zwischenrufe aus den Reihen der Blauen.

"Schaut's, das ist euer Grundproblem, überall hineinheizen, alles anheizen, die Bevölkerung auseinandertreiben, diese Hetze seit vielen, vielen Jahren, um die Bevölkerung zu spalten. Da machen wir nicht mit", so Wöginger, der wenige Sätze zuvor noch die blauen "Fahnenschwinger" scharf anging.

Wöginger entschuldigt sich für Sager

Am Ende seiner Rede erklärte Wöginger allerdings: "Ich nehme diesen Ausdruck zurück, den ich getätigt habe bezüglich eurer Leute, die in den ersten Reihen sitzen bei den Veranstaltungen. Das tut mir leid, das nehme ich zurück."