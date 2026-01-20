ÖVP rechnet vor: So viel spart sich ein Haushalt jetzt

Die ÖVP rechnet jetzt vor, wie viel sich ein Haushalt durch die Maßnahmen der Regierung spart. Zuvor getroffene Konsolidierungsmaßnahmen werden allerdings nicht eingepreist.

952 Euro spart sich ein arbeitender Haushalt pro Jahr, rechnet die ÖVP in ihrem neuesten Instagram-Posting vor. Die Ersparnis ergibt sich aus:

Senkung der USt Grundnahrungsmittel (Mehrwertsteuer-Senkung): 100 Euro

Österreich-Tarif (Strom): 200 Euro

Senkung Elektrizitätsabgabe: 60 Euro

Senkung Ökostrombeitrag: 10 Euro

Senkung Netzkostensteigerung: 10 Euro

Überstunden-Begünstigung: 240 Euro

Steuerfreiheit für Feiertagsarbeitsentgelte: 332 Euro

Die Überstunden- und Feiertagsposten wurden mit 15 Überstunden pro Monat, fünf gearbeiteten Feiertagen sowie einem Bruttolohn von 4.200 Euro in der Stahlindustrie gerechnet. Insgesamt kommt die ÖVP so auf eine Ersparnis von 952 Euro.





Was die Rechnung nicht verrät

Allerdings setzt die Berechnung etwa voraus, dass man für den Österreich-Stromtarif beim Verbund ist. Die 200 Euro sind zudem auf das Jahr gerechnet, der Tarif kommt aber erst im März. Die Mehrwertsteuer-Senkung tritt erst mit 1. Juli in Kraft.

Was zudem in der Rechnung fehlt, sind die Konsolidierungsmaßnahmen der Regierung. So wurden im vergangenen Jahr etwa bereits die Krankenversicherungsbeiträge für Pensionisten erhöht, die volle Pensionsanpassung gibt es nur bis 2.500 € brutto, das Klimaticket, Reisepässe, Führerschein und Co. wurden deutlich teurer und der Klimabonus wurde gestrichen.