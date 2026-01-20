Totschnig-Ansage: "Für mich zählt Fleisch zu den Grundnahrungsmitteln"

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) hält gegenüber oe24 fest: "Für mich persönlich zählt Fleisch zu den Grundnahrungsmitteln". Den Verhandlungen möchte er aber nicht vorgreifen.

Am Sonntag rückte Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) mit einer Liste aus, auf welche Lebensmittel die Mehrwertsteuer ab Sommer auf 4,9 Prozent gesenkt werden soll. Das Problem dabei: Mit den Koalitionspartnern war die Liste nicht akkordiert.

So findet sich etwa kein Fleisch in dem "Vegetarier-Warenkorb" von Babler. Auf oe24-Anfrage hält Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, er kommt aus dem Bauernbund, fest: „Die Verhandlungen rund um die Liste der umsatzsteuerreduzierten Lebensmittel sind derzeit noch im vollen Gange, weshalb ich den weiteren Entscheidungsprozess nicht vorwegnehmen möchte."

Totschnig für Austro-Lebensmittel

Als Landwirtschaftsminister sei es ihm aber ein Anliegen, dass sich die Liste an Lebensmitteln orientiert, die in Österreich produziert werden. Bananen - sie waren schon auf Bablers Liste nicht zu finden - werden also wohl nicht günstiger werden.

Und Fleisch? "Für mich persönlich zählt Fleisch zu den Grundnahrungsmitteln", so Totschnig zu oe24. Er dürfte sich in den Verhandlungen also auch für karnivore Optionen stark machen.