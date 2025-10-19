Red-Bull-Party in Austin: Verstappen macht WM wieder spannend

Red-Bull-Star Max Verstappen hat beim GP der USA einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg vor Lando Norris und Charles Leclerc gefeiert. Weil Oscar Piastri nur Fünfter wurde, fehlen dem Niederländer nur noch 40 Punkte auf den WM-Leader.

Max Verstappen hat den nächsten Schritt in Richtung WM-Wunder gemacht. Beim GP der USA feiert der Titelverteidiger den dritten Sieg in den letzten vier Rennen und feiert in Austin nach Sprint-Pole, Sprint-Sieg und Pole Position mit dem Rennsieg das perfekte Renn-Wochenende. Im Kampf um den Fahrer-Titel holt der 26-Jährige weiter viele Punkte auf Leader Oscar Piastri auf, der nur auf Platz 5 landet. In der Weltmeisterschaft liegt Verstappen fünf Runden vor Schluss (noch 2 Sprints in Katar und Brasilien) nur noch 40 Punkte hinter dem australischen McLaren-Star.

Gleich beim Start konnte Max Verstappen seine Dominanz am Wochenende unter Beweis stellen. Der Pole-Mann ließ nichts anbrennen und zog vorne weg. Dahinter verlor Lando Norris das Duell in Kurve 1 gegen Charles Leclerc. Der Verlierer der Startphase war ganz klar George Russell, der auf Platz 6 zurückgereicht wurde.

© Getty

Die Anfangsphase spielte Verstappen weiter in die Karten. Lelcerc lieferte sich einen Fight um Platz 2 mit Norris und so konnte der Red Bull ungehindert den Vorsprung an der Spitze ausbauen. Nach sechs Runden musste erstmals die Gelbe Fahne geschwenkt werden. Nach einem Zusammenstoß von Carlos Sainz und Kimi Antonelli war der Arbeitstag für den Spanier beendet, der Mercedes-Youngster fuhr im hinteren Teil des Feldes weiter. Dahinter formierte sich das Feld hinter dem Virtual Safety Car.

McLaren mit Problemen

Als die Strecke wieder freigegeben wurde, ging das McLaren-Drama weiter. Norris verschlief den Neustart und fiel weit hinter Leclerc zurück, und Piastri funkte an die Box, dass er Probleme mit dem linken Vorderreifen habe. Aus der geplanten Aufholjagd wurde vorerst nichts. Ab Runde 15 erhöhte Norris gegenüber Leclerc wieder den Druck. Doch der Ferrari-Pilot hielt dagegen und behauptete Position zwei. Knapp dahinter lauerte auch Leclerc-Teamkollege Lwis Hamilton auf einen Patzer von Norris, der zunehmend nervöser wurde. Er überfuhr immer wieder die Streckenbegrenzung und wurde nach nicht einmal 20 Runden von den Stewards verwarnt. WM-Leader Piastri hingegen war bereits weit zurückgefallen, während sich Verstappen ungefährdet einen großen Vorsprung herausgefahren hatte.

Und dann war es doch soweit. In der 21. Runde, kurz nach der Verwarnung, konnte Norris an Leclerc vorbeiziehen. Der Monegasse reagierte sofort und eröffnete das Boxenstopp-Fenster und wechselte vom Soft-Reifen, den er als einziger Spitzen-Pilot am Start aufgezogen hatte, auf den Medium. Zeitgleich erhöhte Hamilton die Schlagzahl. Doch die Reifen des Briten waren nicht mehr frisch, entsprechend viel hatte der siebenfache Weltmeister mit dem Auto zu kämpfen.

In Runde 31 kam mit Oscar Piastri der nächste Top-Fahrer an die Box, während die Piloten auf der Strecke immer mehr mit dem Reifenverschleiß haderten. Der WM-Leader bekam einen roten Soft-Reifen aufgezogen und kam klar hinter Leclerc zurück auf die Strecke. Eine Runde später wurde es heiß im Ferrari-Duell. Hamilton holte sich ebenfalls den weichen Reifen und kam weit hinter Leclerc wieder auf die Strecke. Der Monegasse lieferte in der Zwischenzeit die vorläufig schnellste Rennrunde ab und konnte so im Fernduell Norris unter Druck setzen, der in weiterer Folge ebenfalls zum Reifenwechsel kam und, wie die anderen Fahrer, mit dem roten Reifen auf eine Zwei-Stopp-Strategie setzte.

Ferrari-Taktik geht auf

Der McLaren-Pilot kam allerdings nur auf Platz 3 zurück auf die Strecke und musste sich wieder hinter Leclerc einreihen. Ferrari hat das Taktik-Duell vorerst für sich entschieden. In weiterer Folge kam auch Verstappen an die Box und festigte damit weiterhin die Rennführung.

Doch dann wurde es wild. Während alle Fahrer mit den weichen Reifen strauchelten, holte Leclerc Runde für Runde Zeit auf und konnte sich von Norris absetzen. Zugleich wurde auch der Rückstand auf Verstappen weniger. Verstappen haderte via Funk mit dem starken Abbau, musste aber durchziehen. 10 Runden vor Schluss waren es noch 6 Sekunden. Norris konnte den Vorsprung verkürzen, konnte zwei Runden vor Schluss tatsächlich wieder an Leclerc vorbeiziehen. Am ungefährdeten Start-Ziel-Sieg von Verstappen in einem sonst ereignislosen Rennen änderte das aber nichts mehr.

Bei McLaren schrillen nun endgültig die Alarmglocken. Denn Verstappen hat nun die WM schon fast wieder selbst in der Hand. Gewinnt der Niederländer alle fünf Rennen und die beiden Sprints, kann Piastri die Führung nur über die Ziellinie retten, wenn er immer hinter dem Bullen auf Platz 2 landet. Weiter geht es im WM-Thriller bereits nächste Woche mit dem GP von Mexiko.