McLaren dominiert – FIA verwarnt Red Bull wegen Handtuch

McLaren gibt beim Training in Ungarn den Ton an: Norris vor Piastri. Red Bull kämpft mit Technik – und einer FIA-Verwarnung wegen eines kuriosen Zwischenfalls bei Verstappen.

McLaren dominierte am Freitag die Trainingssessions zum Großen Preis von Ungarn. Lando Norris fuhr Bestzeit vor Teamkollege Oscar Piastri. Damit zeichnet sich vor dem 14. Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/LIVE ORF1 & Sport24-Liveticker) ein teaminternes WM-Duell ab.

Verstappen erneut im Mittelfeld

Max Verstappen kam erneut nicht in Fahrt. Der Red-Bull-Pilot klagte über Balanceprobleme und musste sich in beiden Einheiten mit Plätzen im Mittelfeld zufriedengeben. „Ich weiß nicht, was los ist. Es ist einfach unfahrbar“, sagte der 27-Jährige. In der WM liegt er bereits 81 Punkte hinter Piastri zurück. Dritter wurde Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

Kurioser Zwischenfall – Verwarnung für Red Bull

Nach dem Training befassten sich die Rennkommissare mit einem Vorfall beim Herausfahren Verstappens. Der Weltmeister hatte ein Gesichtshandtuch während der Fahrt aus dem Cockpit geworfen. Laut FIA rutschte das Tuch in der Garage seitlich in den Sitz, ohne dass es das Team bemerkte. Als Verstappen es bemerkte, lenkte er ganz rechts, um es möglichst weit von Auto und Strecke zu entfernen.

Die Kommissare stellten fest, dass das Handtuch im Fußraum zur Gefahr hätte werden können – stufen den Vorfall aber als „weniger schwerwiegend“ ein als bei harten Gegenständen im Cockpit. Red Bull erhielt eine Verwarnung, Verstappen selbst bleibt straffrei.

Alonso wieder einsatzbereit

Fernando Alonso musste im ersten Training wegen Rückenproblemen aussetzen. Felipe Drugovich sprang ein. Nach medizinischer Freigabe der FIA kehrte der 44-Jährige zurück und steht vor seinem 22. Grand Prix in Ungarn – mehr als jeder andere Fahrer. Auf dem Hungaroring feierte Alonso 2003 seinen ersten F1-Sieg.