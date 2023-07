Kran gerät mitten in Stadt in Brand und stürzt auf Hochhaus

Bei dem Unglück wurden mindestens zwei Personen verletzt, darunter ein Feuerwehrmann.

Ein dramatischer Vorfall sorgte am Mittwoch für Schrecken in den Straßen New Yorks für Aufsehen. Ein Kran geriet mitten in Manhattan in Brand und stürzte daraufhin spektakulär zusammen. Augenzeugen teilten Videos in den sozialen Medien: Die Spitze des Krans brach ab und prallte gegen ein Hochhaus, bevor sie in Trümmern auf der Straße landete.

Video zeigt dramatische Szenen

???????????? FLASH I Une grue s’est effondrée à #NewYork, heurtant un bâtiment. pic.twitter.com/RtK98zZU8D — Cerfia (@CerfiaFR) July 26, 2023

Bei dem Unglück wurden mindestens zwei Personen verletzt, darunter ein Feuerwehrmann. Ein Anwohner berichtete: "Es war furchterregend, der Boden bebte, und der Krach war ohrenbetäubend. Ich hoffe, dass alle in Sicherheit sind."