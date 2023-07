Dieser Mann ist seit fast 70 Jahren auf eine eiserne Lunge angewiesen

Trotzdem vollbrachte er bemerkenswerte Leistungen, schloss sein Jurastudium ab und wurde Anwalt.

Der 74-jährige Paul Alexander lebt seit rekordverdächtigen 70 Jahren in einer eisernen Lunge! Paul erkrankte 1952, als er sechs Jahre alt war, an Kinderlähmung und blieb fast vollständig gelähmt, so dass er eine eiserne Lunge brauchte, um zu atmen.

Schloss dennoch Studium ab

Trotzdem vollbrachte er bemerkenswerte Leistungen, schloss sein Jurastudium ab und wurde Anwalt. Er ist einer der letzten Menschen, die auf eine eiserne Lunge angewiesen sind. Er hofft, dass das Erzählen seiner Geschichte das Bewusstsein für diese Krankheit schärfen wird.