See stand unter Strom: Mann ging trotzdem baden – tot

Ein 24-jähriger Mann starb an einem Stromschlag, als er am Donnerstag von einem Steg in den Lake Lanier sprang, wie Nachrichtenagenturen berichteten. Das Georgia Department of Natural Resources teilte mit, ein Nachbar habe den Mann aus dem Wasser ziehen können. Der Mann wurde in das Northside Forsyth Hospital gebracht, wo er später starb.

Keine Hilfe mehr

WAGA-TV berichtete, dass das Büro des Sheriffs von Forsyth County den Mann als Thomas Milner identifizierte. Das Büro des Sheriffs teilte dem Sender mit, dass Nachbarn mit einem Boot herübergefahren seien, um Milner zu helfen, und dass eine Person ins Wasser gesprungen sei. Diese Person sagte, er habe ein brennendes Gefühl gespürt, das er als Stromschlag erkannte. Er schwamm an Land, schaltete den Strom ab und tauchte dann wieder ins Wasser, um Milner zu helfen.

Nach Angaben der Electric Shock Drowning Prevention Association, einer Organisation, die sich für die Sensibilisierung und Aufklärung der Menschen über die Gefahren von Stromschlägen im Wasser einsetzt, kann ein Stromschlag zum Ertrinken führen, wenn elektrischer Strom in das umgebende Wasser eindringt und einen Schwimmer außer Gefecht setzt.