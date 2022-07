Achterbahn bleibt in 20 Metern Höhe stecken

Die Gäste der Bahn müssen nach einem elfminütigem Stillstand die 20 Meter hohe Achterbahn hinunterklettern.

Es war einer der heißesten Tage in der letzten Zeit, als die Achterbahn von Alton Towers in England in einer Höhe von 20 Meter plötzlich stecken blieb. Bei 40 Grad mussten die Mitfahrer elf Minuten lang sitzen bleiben. Nach dem Stillstand dann der Schreck. Weil die Achterbahn nicht mehr weiterfahren kann, müssen die Gäste die ganze Strecke nach unten klettern.

Ein Beobachter teilte auf Twitter ein Foto. "Die Evakuierungsprozedur hat begonnen, die gelben Zäune sind auf dem Pausenplatz aufgestellt. Die Vorbereitungen sind im Gange, um die Fahrer aus dem Shuttle an der Spitze zu evakuieren, offensichtlich kann die Fahrt zu diesem Zeitpunkt nicht wieder aufgenommen werden", beschreibt er die Situation. Alle Mitfahrenden haben es schließlich geschafft, unversehrt wieder am Boden anzukommen.