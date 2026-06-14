Mädchen (8) kracht mit Cousine (3) am Rücken gegen Auto

Eine 8-jährige Steirerin hatte ihre 3-jährige Cousine huckepack getragen als sie gegen das Auto einer 85-jährigen Lenkerin prallte.

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Eine Achtjährige ist am Sonntagvormittag in Gams bei Hieflau (Bezirk Liezen) gegen das Auto einer 85-Jährigen gelaufen und hat sich dabei verletzt. Das Mädchen hatte seine dreijährige Cousine auf dem Rücken getragen. Das Kleinkind klagte anfangs noch über Kopfschmerzen, benötigte dann aber keine weitere medizinische Betreuung. Die Achtjährige dagegen verletzte sich am linken Sprunggelenk. Sie kam mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Steyr, berichtete die Polizei.

Das Mädchen wollte die Gemeindestraße zum gegenüberliegenden Gasthaus überqueren. Sie prallte im Bereich des linken vorderen Kotflügels gegen das vorbeifahrende Auto der 85-Jährigen. Ein bei der Seniorin durchgeführter Alkotest verlief negativ.