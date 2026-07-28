Biker brettert mit über 200 km/h an Zivilpolizei vorbei

Ein 65-jähriger Motorradfahrer sorgte in Mariazell für einen Polizeieinsatz. Er bretterte mit unfassbaren 205 km/h über eine Landstraße und überholte dabei ausgerechnet Zivilstreifen.

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Steiermark. Dienstagmittag war ein Motorradlenker in Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) mit einer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung unterwegs. Der Vorfall ereignete sich auf der B20, der sogenannten Mariazeller Straße. Gegen 11.30 Uhr fiel der Biker durch sein enormes Tempo auf.

Zivilstreifen der Polizei rasant überholt

Der Lenker überholte auf seiner Fahrt zwei zivile Motorradstreifen der Polizei mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten in weiterer Folge eine schockierende Höchstgeschwindigkeit fest: Der Mann raste mit wahnwitzigen 205 km/h über die Landstraße. Erlaubt sind in diesem Bereich jedoch nur 100 km/h.

Führerschein und Motorrad sind weg

Nachdem die Polizisten den 65-jährigen Biker anhalten konnten, folgten an Ort und Stelle sofort harte Konsequenzen. Dem Raser wurde der Führerschein durch die Polizei vorläufig abgenommen. Auch sein Fahrzeug ist er vorerst los: Das Motorrad des Mannes wurde von den Beamten vorläufig beschlagnahmt. Zudem wird der Lenker für sein riskantes Manöver offiziell angezeigt.