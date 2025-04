Knalleffekt: Ist Peter Pacult bald frei für Rapid?

Die Gerüchteküche um einen vorzeitigen Pacult-Abschied aus Klagenfurt kochen über.

Jetzt nimmt das Trainer-Karussell richtig Fahrt auf! Zuerst erwischte es Markus Schopp Anfang der Woche beim LASK, am Donnerstagvormittag trennte sich Rekordmeister Rapid von Robert Klauß. Und glaubt man Berichten aus Kärnten, läuft auch die Zeit von Peter Pacult in Klagenfurt bald ab, trotz gültigem Vertrag bis Juni 2027.

Jancker ist Favorit auf Klagenfurt-Job

Grund: PP steckt mit den Kärntner Veilchen mitten im Abstiegskampf. Zudem forciert der neue Sponsor TGI AG einen anderen prominenten Cheftrainer. Kein Geringerer als der ehemalige Fußball-Vize-Weltmeister von 2002, Carsten Jancker, soll bald das Trainer-Zepter in Klagenfurt schwingen. So will es der TGI-AG-Boss Helmut Kaltenegger.

Keine Ablöse?

Doch was würde das Aus von Pacult für die Trainersuche bei Rapid bedeuten? Klar ist: Die Hütteldorfer müssten den letzten grün-weißen Meistertrainer nicht aus dem Vertrag rauskaufen, Pacult würde "gratis" kommen. Bleibt nur die Frage, ob Geschäftsführer Markus Katzer auf eine mögliche Zusammenarbeit mit seinem Ex-Trainer vorbereitet ist. Klar ist: Die Rapid-Fans sprechen sich beim Fan-Voting klar für Pacult aus.